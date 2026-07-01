Incendio de Leciñena (Zaragoza) afronta horas "críticas" por el viento y la baja humedad

Zaragoza, 1 jul (EFE).- El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido este miércoles de que el fuego declarado en Leciñena (Zaragoza) afronta horas "críticas" en las que aumentarán las temperaturas y el viento y bajará la humedad, aunque se ha mostrado moderadamente optimista con su evolución.

Tras la reunión a primera hora del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el consejero ha destacado la favorable evolución del fuego esta noche gracias a las labores del operativo de extinción y a la bajada de la fuerza del viento y el aumento de la humedad, aunque ha admitido que persiste la preocupación y que será necesario un trabajo "muy intenso" durante varios días.

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Ha insistido en que las próximas tres o cuatro horas serán críticas y ha señalado que en el vuelo de reconocimiento inicial del día se han detectado algunos puntos más críticos en los que empieza a haber nuevas fumatas que requieren actuar de una manera rápida para intentar apagarlas.

Bermúdez de Castro ha destacado el amplio dispositivo, con 16 medios aéreos, brigadas y voluntarios, que trabaja en la extinción de las llamas, que han afectado a 2.200 hectáreas, el 80 % forestal y el 20 % de cultivos, y ha agradecido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a la Comunidad Valenciana y Castilla y León la aportación de medios, al igual que a la Unidad Militar de Emergencias (UME)

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En todo caso, ha avanzado que si son necesarios más medios mañana se pedirá la colaboración a Cataluña, Navarra y el País Vasco, al tiempo que ha comentado que por el momento no ha sido necesario ningún confinamiento en las poblaciones cercanas, Robres y Alcubierre, aunque ha indicado que no se pueden descartar, dado que el viento puede cambiar.

"La verdad es que tenemos muy buenos medios, todas las administraciones están trabajando de una manera increíble y esperamos que hoy por la tarde el incendio esté en mejores condiciones", ha señalado.

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En cuanto a las causas del incendio, ha rechazado entrar en polémicas y ha explicado que el Gobierno de Aragón dispone del vídeo del inicio del fuego, ya que cuando hay un aviso de un incendio de cierta gravedad se sobrevuela la zona, y se pondrá a disposición de la autoridad competente si lo pide.

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, dijo que una cosechadora pudo causar las llamas y hoy la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha rechazado los "señalamientos injustificados" a los agricultores y las ha atribuido a la reactivación del incendio causado por un rayo caído el pasado domingo.

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Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha subrayado que el viento es el que puede dificultar un poco más la evolución del incendio y ha destacado el contacto continuo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para aportar todos aquellos medios que sean necesarios.

Además, ha avanzado que también ha solicitado al Miteco que este incendio, y no solo el reciente de La Litera, se lleve a un próximo Consejo de Ministros para declararlo zona gravemente afectada. EFE

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