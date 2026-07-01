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Habib Diarra adelanta a Senegal contra Bélgica en el primer tiempo (0-1)

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).- Un gol de Habib Diarra en el minuto 25 premia este miércoles el dominio en la primera parte de la selección de Senegal frente a Bélgica, con un triunfo parcial por 0-1 al descanso en su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Seattle. EFE

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