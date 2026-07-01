Espana agencias

El Valencia oficializa el fichaje del central neerlandés Justin de Haas hasta 2030

Guardar
Google icon

Valencia, 1 jul (EFE).- El Valencia ha oficializado este miércoles el fichaje del central neerlandés Justin de Haas hasta 2030, un fichaje que ya confirmó en febrero el director general de fútbol, Ron Gourlay.

El defensa de Países Bajos (Zaandam, 1/2/2000) firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicão, equipo con el que se ha consolidado en su posición en la Liga de Portugal desde su llegada en 2023.

PUBLICIDAD

En la temporada 25-26, en la que el conjunto luso ha finalizado el campeonato en la quinta posición, De Haas disputó 33 partidos, todos ellos como titular, completando los 90 minutos, y aportando 6 goles.

Internacional Sub-16, Sub-17 y Sub-18 con los Países Bajos durante su etapa formativa, el nuevo futbolista del Valencia CF formó parte de la cantera de clubes como el AZ Alkmaar, PSV Eindhoven y Dinamo de Zagreb antes de dar el salto al fútbol profesional en Croacia con el NK Lokomotiva Zagreb.

PUBLICIDAD

El Valencia destacó del jugador “su capacidad para iniciar el juego desde el perfil izquierdo de la zaga, así como su eficacia en acciones defensivas”.

“Su presencia física (1,94 metros de altura) y su buen manejo del balón lo convierten en un central moderno capaz de aportar fiabilidad, solidez, equilibrio y progresión a la línea defensiva del Valencia”, aseguró el club. EFE

plm/cta/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 1 julio

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 1 julio

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero acusa al PSOE de hacer campaña electoral en el exterior para ganar votos

El partido de Alberto Núñez Feijóo dice ahora que se refiere a la opacidad del proceso y a las prisas del Gobierno por acelerar las nacionalizaciones

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero acusa al PSOE de hacer campaña electoral en el exterior para ganar votos

Koldo asegura desde Soto del Real que “se está mintiendo” en la sentencia que le condena a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’

El exasesor del exministro de Transportes ha remitido un audio a ‘Mañaneros 360′ en el que defiende que la sentencia recoge ”cosas que no han ocurrido”, y pone el ejemplo de “lo referente a Jessica”

Koldo asegura desde Soto del Real que “se está mintiendo” en la sentencia que le condena a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Las ofertas demasiado atractivas, las condiciones sospechosas y los pagos poco seguros pueden convertir una ganga en un disgusto

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite en plena rebelión interna en el partido

Hernández denuncia una “campaña de desprestigio”

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite en plena rebelión interna en el partido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero acusa al PSOE de hacer campaña electoral en el exterior para ganar votos

El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero acusa al PSOE de hacer campaña electoral en el exterior para ganar votos

Koldo asegura desde Soto del Real que “se está mintiendo” en la sentencia que le condena a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite en plena rebelión interna en el partido

Narciso Michavila (GAD3) habla claro sobre la ley de nietos: “Los españoles hemos elegido ya 5.600 diputados, ¿sabes cuántos han cambiado por el voto exterior?“

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

ECONOMÍA

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

La factura del gas sube un 21,5% en julio por el regreso del IVA al 21% y el precio del petróleo disparado

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo