El Valencia oficializa el fichaje del central neerlandés Justin de Haas hasta 2030

Valencia, 1 jul (EFE).- El Valencia ha oficializado este miércoles el fichaje del central neerlandés Justin de Haas hasta 2030, un fichaje que ya confirmó en febrero el director general de fútbol, Ron Gourlay.

El defensa de Países Bajos (Zaandam, 1/2/2000) firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicão, equipo con el que se ha consolidado en su posición en la Liga de Portugal desde su llegada en 2023.

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En la temporada 25-26, en la que el conjunto luso ha finalizado el campeonato en la quinta posición, De Haas disputó 33 partidos, todos ellos como titular, completando los 90 minutos, y aportando 6 goles.

Internacional Sub-16, Sub-17 y Sub-18 con los Países Bajos durante su etapa formativa, el nuevo futbolista del Valencia CF formó parte de la cantera de clubes como el AZ Alkmaar, PSV Eindhoven y Dinamo de Zagreb antes de dar el salto al fútbol profesional en Croacia con el NK Lokomotiva Zagreb.

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El Valencia destacó del jugador “su capacidad para iniciar el juego desde el perfil izquierdo de la zaga, así como su eficacia en acciones defensivas”.

“Su presencia física (1,94 metros de altura) y su buen manejo del balón lo convierten en un central moderno capaz de aportar fiabilidad, solidez, equilibrio y progresión a la línea defensiva del Valencia”, aseguró el club. EFE

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