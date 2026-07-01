El PSOE critica la "ignorancia y mala fe" de Feijóo en su visión del sistema electoral

Madrid, 1 jul (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado este miércoles la "ignorancia y mala fe" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mezclar" la llamada ley de nietos con la regularización de personas migrantes y el voto exterior.

"Muchas veces nos preguntamos si lo de Feijóo es ignorancia o mala fe y es ambas cosas, ignorancia y mala fe", ha dicho Mínguez en una entrevista en TVE recogida por EFE, donde ha asegurado que mezclar estas tres cuestiones "demuestra el poco sentido común" del líder de los populares.

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La portavoz socialista ha aseverado que el presidente del PP "solo tiene un plan Moncloa" y no un plan para España, y que su estrategia es llegar a la presidencia del Gobierno utilizando cualquier método, también posicionándose contra propuestas que "defendía antes" como la llamada ley de nietos.

Ha pedido no "desvirtuar" lo que dice esta propuesta -que ofrece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista- y ha pedido no entrar en la dinámica de todo es "un desastre" porque "poco favorece a un sistema tan garantista como el electoral español".

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Preguntada por el Comité Federal que celebró el PSOE el pasado sábado, Mínguez ha negado que faltara crítica en el cónclave y ha defendido que su partido lleva un año actuando contra la corrupción y llevando a cabo medidas internas para que no vuelvan a suceder comportamientos como los del exsecretario de Organización José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión en el caso Mascarillas.

Al respecto ha pedido que se persiga tanto al que se corrompe como al corruptor y ha resaltado que la ciudadanía "ve dos velocidades" en la Justicia ya que, ha ejemplificado, mientras Ábalos ya está condenado o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya ha declarado en la causa Plus Ultra, el exministro del PP Cristóbal Montoro no lo ha hecho un año después de ser imputado y "trece años después" no hay sentencia de la Kitchen.

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También ha lamentado que a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, se les esté investigando "solo" por ser sus familiares, por lo que el PSOE entiende que hay "diferentes varas de medir" en los procesos judiciales. EFE