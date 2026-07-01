El PP urge a Albares a que certifique la "transparencia y garantía" de la ley de nietos

Madrid, 1 jul (EFE).- El PP ha reclamado este miércoles la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que dé cuenta sobre la "transparencia y garantía" de la ley de nietos ante la "falta de controles y escasa exigencia documental" que, en opinión de los populares, está sufriendo del proceso.

Fuentes del PP han destacado que el partido va a presentar en los próximos días un conjunto de iniciativas de fiscalización para exigir transparencia y "todo tipo de garantías jurídicas y políticas" al ser "el mayor proceso de nacionalización de la historia" con un censo de 2,6 millones de personas.

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Así lo ha puesto de manifiesto también en un vídeo remitido a los medios la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, que cuestiona el proceso al considerar que se lleva a mediante "una orden administrativa sin control parlamentario".

En primer lugar, el PP insta a Albares a que dé cuenta, entre otras cuestiones, del funcionamiento de los registros civiles consulares, del sistema de cita previa, de los plazos de resolución de expedientes y del número de solicitudes de nacionalidad recibidas, ya sean aprobadas, denegadas o pendientes.

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Asimismo, los populares quiere recabar de la Abogacía General del Estado un informe sobre "la externalización" del proceso llevada a cabo por el Gobierno para el apoyo a los consulados en el procedimiento.

Además, demandan información sobre los consulados más afectados y los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por el ministerio de Albares, al tiempo que apuntan a los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales.

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Ante una posible saturación de los servicios consulares, fuentes del partido indican que el ministro debe explicar en el Congreso las medidas que adoptará el Gobierno.

El PP pone el foco en la empresa cubana Grupo Palco, que gestionará la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana, y pide al Gobierno los tres expedientes completos de contratación, que según el PP, suman un total 1.602.217 euros. EFE

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