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El día 21 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 1 jul (EFE).-

1 - Mbappé, Olise y otra goleada de Francia

Francia se ha transformado en el rival más temible en el Mundial 2026. De nuevo demostró su superioridad contra Suecia en los dieciseisavos de final, con dos goles de Kylian Mbappé, uno de Bradley Barcola y dos asistencias más de Michael Olise (3-0). Es el desafío que le espera a Paraguay en los octavos. “Mi objetivo es marcar la historia de mi país”, expresó el atacante del Real Madrid, ya con seis goles en esta edición del torneo, los mismos que el argentino Lionel Messi, que ha jugado un partido menos. Debe medirse a Cabo Verde.

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2 - Firmeza y clasificación de México

Tampoco encajó ningún gol en los dieciseisavos de final la selección de México, que mantuvo su firmeza y avanzó a los octavos de final para enfrentarse a Inglaterra o República Democrática de Congo, tras derrotar por 2-0 a Ecuador con los goles en la primera media hora de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En los instantes finales fue expulsado Piero Hincapié, por taparse la boca en una discusión con un rival. “Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como esta victoria, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", valoró Javier Aguirre tras el encuentro.

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3 - Las expectativas de Inglaterra

Harry Kane entra este miércoles en los dieciseisavos de final como el líder de la selección inglesa, indudable favorita en su choque contra la República Democrática de Congo, pero advertida por el empate que ya logró el conjunto africano frente a Portugal en la fase de grupos. “Considero un privilegio vivir momentos así. Creo que simplemente debemos aceptarlo: somos los favoritos y jugamos contra nuestras propias expectativas”, analizó Thomas Tuchel, el seleccionador de Inglaterra en la víspera.

4 - Haaland, en el camino de Brasil

El quinto gol de Erling Haaland en su primer Mundial decidió el triunfo de Noruega sobre Costa de Marfil (2-1), camino del desafiante enfrentamiento contra Brasil en los octavos de final del torneo. “Muy pocas”, contestó el goleador nórdico cuando fue preguntado por las posibilidades de su equipo de eliminar a Brasil en la siguiente ronda. “Nos hemos preparado mucho y seguimos muy preparados", añadió antes de enfrentarse a Vinicius y compañía por una plaza en cuartos.

5 - Bélgica o Senegal, Estados Unidos o Bosnia

El día 21 del Mundial revelará otro enfrentamiento más de octavos de final por la parte del cuadro de España. Bélgica y Senegal compiten por la clasificación, con los Diablos Rojos preparados para un duelo que prevén de alta intensidad. Después, Estados Unidos se medirá a Bosnia Herzegovina, con la condición inequívoca de favorito del bloque dirigido por Mauricio Pochettino, pero contra los excesos de confianza, más aún sin margen de error. EFE

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