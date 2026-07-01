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El CD Tenerife presenta a su segundo refuerzo en este mercado, Jesús Álvarez

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Santa Cruz de Tenerife, 1 jul (EFE).- El CD Tenerife ha anunciado la llegada de Jesús Álvarez, que se convierte en el segundo refuerzo del mercado de verano para la temporada 2026/27, procedente de la SD Huesca.

La entidad chicharrera y el futbolista zaragozano han llegado a un acuerdo para firmar una vinculación de dos años, hasta el 30 de junio de 2028, que mantendrá a Álvarez en la categoría en la que había debutado esta temporada y en la que fue una de las piezas fijas de un Huesca que no consiguió la permanencia y descendió hacia la Primera Federación.

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El mediocentro disputó 39 partidos con el club oscense, en los que se reparten 36 participaciones en la Liga Hypermotion y tres en la Copa del Rey, y es el quinto jugador con más minutos disputados a pesar de ser su primera toma de contacto en el fútbol profesional.

Jesús Álvarez se formó en la cantera del Real Zaragoza y en 2020 fichó por el CD Calahorra, donde jugó dos temporadas, la primera en la antigua Segunda División B y la segunda ya como la actual Primera Federación.

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Tras su experiencia como rojillo, en el verano del 2022 firmó con la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que disputó 33 partidos oficiales antes de marcharse a la UD Ibiza, en la misma categoría, pero esta vez teniendo presencia en la promoción de ascenso al fútbol profesional, al que llegaría al cese de la temporada 24/25, cuando la SD Huesca se hizo con los servicios del jugador. EFE

AM/spf/jpd

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