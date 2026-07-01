El alcalde y varios concejales investigados en la causa del Ayuntamiento de Frigiliana

Málaga, 1 jul (EFE).- El alcalde de Frigiliana (Málaga), Alejandro Herrero (PSOE), y al menos cinco de los concejales de su equipo de gobierno constan como investigados en la causa sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en el Ayuntamiento, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El regidor, que estuvo este martes durante más de trece horas en los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en el Ayuntamiento, es el principal cargo investigado, aunque las fuentes no han precisado aún qué delitos concretos se les imputaría a cada uno.

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Los registros, que se llevaron a cabo por orden judicial en el consistorio y en otras dependencias del Ayuntamiento, empezaron por la mañana y finalizaron sobre las 22:30 horas.

A la salida, el alcalde dijo a los periodistas que habían estado "recopilando datos, facturas y documentación", y añadió: "Hemos estado todo el día haciendo fotocopias".

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La investigación relativa a este caso la lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Torrox.

Los investigadores recabaron información en diferentes formatos y fotocopiaron numerosos documentos para analizar posteriormente si se ha cometido algún delito. EFE