Espana agencias

Djokovic desarbola a Tsitsipas y se sitúa en tercera ronda

Guardar
Google icon

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic alcanzó por vigésima vez en su carrera, a los 39 años, la tercera ronda de Wimbledon, que ha ganado en siete ocasiones, tras vencer con autoridad, sin contratiempos, al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 40 minutos.

PUBLICIDAD

No hace mucho este cara a cara, ahora de segunda ronda, hubiera sido un alentador duelo del tramo final de cualquier gran torneo. Incluso de un Grand Slam. Sin embargo, el declive del heleno, ha relegado el enfrentamiento a un partido prematuro.

Aun así, tuvo su sitio en la pista central del All England Club, en horario estelar y techado, por la advertida falta de luz. No hubo color y el serbio, que persigue su octavo trofeo en Wimbledon e igualar a Roger Federer y el vigésimo quinto grande en su carrera, sacó adelante el compromiso. En tercera ronda se enfrentará al francés Arthur Rinderknech que ganó al estadounidense Martin Damm.

PUBLICIDAD

Tras los apuros y la irregularidad mostrada en el primer encuentro de la presente edición en el All England Club, cuando necesitó cuatro mangas para sacar adelante el choque contra el chino Yibing Wu, 102 del mundo, consiguió su victoria 104 en Londres, una menos que las que obtuvo el helvético ya retirado. Si gana a Rinderknech, será el Grand Slam en el que el serbio haya logrado más victorias.

Por duodécima vez consecutiva, trece en total, Djokovic ganó a Tsistipas para alcanzar la tercera ronda en Londres por vigésima vez. Doce saques directos, un 88 por ciento de puntos ganados con el primer saque y 33 tiros ganadores, le dieron su vigésima presencia en tercera ronda.

"Estoy muy contento y disfruto cuando juego así. En el tercer set he estado al mejor nivel al resto en mucho tiempo y es que tenía menos presión también", señaló sobre la pista Djokovic que valoró el esfuerzo de Tsitsipas en los primeros parciales.

"Sacó bien al principio pero luego falló varios primeros saques y con los segundos he tenido oportunidades", añadió el balcánico que asumió el hecho de haber jugado en pista cubierta por la falta de luz pero confió en jugar "al aire libre el próximo".

"Me siento genial. He jugado en l pista central de un torneo con el que soñaba cuando era niño y soy un privilegiado al saltar a la pista con más de trienta años", subrayó.

En un intercambió, Djokovic pidió a una recogepelotas que le cortara la etiqueta de la camiseta con una tijeras. El serbio fingió que le había cortado a él y la chica lo lamentó. "Ocurren cuando ganas dos sets a cero. Tenía tiempo porque Tsitsipas se estaba cambiando. Lo siento si la he asustado. Ha sido una broma", explicó el serbio.

Djokovic y Tsistipas llegaron a jugar finales de Grand Slam. Como en Roland Garros 2021 y en el Abierto de Australia del 2023. Ahora espera al francés Rinkderknech. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

El comunicador vincula la orden judicial con su labor informativa sobre presuntos casos de corrupción y sostiene que ni él ni su abogado han recibido notificación oficial

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Una mujer se descubrió 38 parásitos en el cerebro y una tenia en el intestino tras un viaje a la India de mochilera: “Terminé con psicosis severa y paranoia”

Lowri Denman tenía 28 años cuando su cuerpo expulsó una tenia en el baño de una cafetería, a pesar de que “no tenía ninguna sola señal”.

Una mujer se descubrió 38 parásitos en el cerebro y una tenia en el intestino tras un viaje a la India de mochilera: “Terminé con psicosis severa y paranoia”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“¿Lo de Conguitos viene por el Congo?”: la duda que se ha hecho viral en redes sociales tras la participación de la RD Congo en el Mundial 2026

La imagen de la popular chocolatina española vuelve a la opinión pública a raíz del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo

“¿Lo de Conguitos viene por el Congo?”: la duda que se ha hecho viral en redes sociales tras la participación de la RD Congo en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial

La carrera por el Pichichi más cara de los últimos Mundiales: Mbappé no afloja y alcanza a Messi, mientras Haaland y Kane acechan