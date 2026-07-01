Desestiman el recurso del alcalde de Móstoles que pedía archivar la querella por acoso

Móstoles (Madrid), 1 jul (EFE).- La jueza ha desestimado el recurso presentado por la defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), en el que solicitaba que no fuera admitida a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

Tras tomar declaración el pasado lunes a la querellante, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles decidió ese mismo día desestimar el recurso del regidor mostoleño, que reclamaba "el archivo inmediato de las actuaciones".

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En el auto, adelantado por el diario 'El Mundo' y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ha confirmado íntegramente la resolución dictada inicialmente el 15 de abril, en la que se acordaba la incoación de diligencias previas y la práctica de diversas actuaciones, entre ellas la declaración de la querellante.

En su recurso, la defensa del regidor había alegado que la querella "carece de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal", por lo que "los hechos relatados no constituyen ilícito penal".

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Sin embargo, la magistrada sí que entiende que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que avala la práctica de las diligencias acordadas en la fase inicial de la investigación.

Tras confirmarse la desestimación del recurso del alcalde, el letrado que representa a la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha señalado a EFE que la decisión de la jueza instructora, que se llevó a cabo "nada más oír en declaración a la exedil", es "de pleno sentido común".

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Suárez-Valdez ha aventurado que, el próximo paso de la magistrada, dada "la contundencia del auto de desestimación", será, a su entender, "la citación y manifestación del alcalde de Móstoles cómo investigado por los hechos referidos".

En su declaración del pasado lunes, que duró más de tres horas, la exedil aseguró que Bautista le "hizo proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones diferenciadas",y que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso por parte del partido" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para aclarar la cuestión, según ha detallado el letrado.

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La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla. EFE

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