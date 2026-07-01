Espana agencias

Desestiman el recurso del alcalde de Móstoles que pedía archivar la querella por acoso

Guardar
Google icon

Móstoles (Madrid), 1 jul (EFE).- La jueza ha desestimado el recurso presentado por la defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), en el que solicitaba que no fuera admitida a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

Tras tomar declaración el pasado lunes a la querellante, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles decidió ese mismo día desestimar el recurso del regidor mostoleño, que reclamaba "el archivo inmediato de las actuaciones".

PUBLICIDAD

En el auto, adelantado por el diario 'El Mundo' y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ha confirmado íntegramente la resolución dictada inicialmente el 15 de abril, en la que se acordaba la incoación de diligencias previas y la práctica de diversas actuaciones, entre ellas la declaración de la querellante.

En su recurso, la defensa del regidor había alegado que la querella "carece de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal", por lo que "los hechos relatados no constituyen ilícito penal".

PUBLICIDAD

Sin embargo, la magistrada sí que entiende que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que avala la práctica de las diligencias acordadas en la fase inicial de la investigación.

Tras confirmarse la desestimación del recurso del alcalde, el letrado que representa a la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha señalado a EFE que la decisión de la jueza instructora, que se llevó a cabo "nada más oír en declaración a la exedil", es "de pleno sentido común".

Suárez-Valdez ha aventurado que, el próximo paso de la magistrada, dada "la contundencia del auto de desestimación", será, a su entender, "la citación y manifestación del alcalde de Móstoles cómo investigado por los hechos referidos".

En su declaración del pasado lunes, que duró más de tres horas, la exedil aseguró que Bautista le "hizo proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones diferenciadas",y que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso por parte del partido" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para aclarar la cuestión, según ha detallado el letrado.

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla. EFE

1011496

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 1 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 1 julio

Científicos alertan sobre el consumo del cangrejo azul: detectan microplásticos en esta especie invasora del Mar Menor

Todos los ejemplares analizados en este enclave han demostrado estar expuestos a esta contaminación y acumularla en su organismo

Científicos alertan sobre el consumo del cangrejo azul: detectan microplásticos en esta especie invasora del Mar Menor

Las consecuencias del ‘Súper Niño’ de 1877 mataron al 4% de la población global: hay un 63% de probabilidad de otro en 2026, agravado por tres décadas de cambio climático

Modelos internacionales pronostican que El Niño podría registrar un pico de hasta 3,1 °C por encima de lo normal en noviembre de 2026. De confirmarse, el fenómeno aumentaría el riesgo de pérdidas agrícolas y crisis alimentarias en regiones vulnerables

Las consecuencias del ‘Súper Niño’ de 1877 mataron al 4% de la población global: hay un 63% de probabilidad de otro en 2026, agravado por tres décadas de cambio climático

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

PP y Vox acusan al Gobierno de tratar de desestabilizar los procesos electorales a través de las políticas migratorias

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

Quién gana las elecciones con el voto desde el extranjero: el PP se impone en las generales y el PSOE en las autonómicas, pero el CERA cambia poco

El número de españoles fallecidos en el doble seísmo de Venezuela asciende a 26 y el de desaparecidos a 150

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

ECONOMÍA

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

Hacer una foto al DNI puede salir muy caro: sanciones de hasta 100.000 euros por usar copias indebidas

El Gobierno crea una lista pública de gasolineras que no descuenten de los precios las ayudas fiscales por la guerra

Amancio Ortega dona tres millones a Cruz Roja a través de Inditex para los afectados por los terremotos de Venezuela: financiará una clínica móvil

Huelga en Correos en la Comunidad de Madrid: CGT convoca paros en todos los centros y turnos por una “falta de personal abrumadora”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo