Desarticulada una red dedicada a estafas con falsas inversiones en criptomonedas

Castellón, 1 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas y al posterior blanqueo de los beneficios obtenidos, en una operación en la que han sido detenidas tres personas y se han practicado dos registros en las provincias de Barcelona y Pontevedra.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, la investigación, denominada operación Tossit, se inició tras la denuncia presentada por un vecino de Oropesa del Mar (Castellón), que aseguró haber sido estafado en cerca de 340.000 euros a través de una supuesta plataforma de inversión en criptoactivos.

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El Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón determinó que la organización captaba a las víctimas mediante ofertas de inversión que prometían elevadas rentabilidades.

De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables utilizaban plataformas fraudulentas que simulaban ser portales de inversión legítimos, en las que los usuarios podían consultar beneficios y movimientos de sus inversiones.

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Cuando las víctimas intentaban recuperar el dinero o retirar las ganancias, se les solicitaban nuevos pagos en concepto de comisiones, impuestos, desbloqueos de cuenta o verificaciones, sin que llegaran a recuperar los fondos.

La Guardia Civil sostiene que la organización contaba con una estructura jerarquizada en la que sus integrantes desempeñaban funciones relacionadas con la captación de víctimas, la recepción y el movimiento del dinero, así como su conversión en criptoactivos, siguiendo las instrucciones de responsables asentados en el extranjero, que han sido identificados durante la investigación.

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Según las mismas fuentes, la red utilizaba una infraestructura financiera integrada por más de un centenar de cuentas bancarias extranjeras, remesadoras internacionales y operaciones entre particulares (P2P) para dificultar el seguimiento del dinero y su recuperación.

Durante la operación fueron detenidas tres personas por su presunta implicación tanto en la estafa como en el posterior blanqueo de capitales. Además, se llevaron a cabo dos entradas y registros en las provincias de Barcelona y Pontevedra, en los que se intervinieron dispositivos y otros efectos de interés para la investigación.

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Las diligencias han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón. EFE.

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