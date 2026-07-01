Calvo defiende una reforma de la Constitución que tenga la igualdad "como valor superior"

Santander, 1 jul (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que "el feminismo es la democracia del siglo XXI" y ha defendido una reforma de la Constitución que parta del principio de igualdad entre hombres y mujeres como un valor superior.

Calvo ha abierto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander el ciclo 'Referentes en femenino singular', un foro en el que ha subrayado que en feminismo, y para que no haya retrocesos, "hay que seguir dando la batalla".

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Esa lucha no solo debe darse entre las mujeres, sino también con "los muchísimos hombres demócratas que no entienden la vida atropellando ni dejando de respetarlas".

"El mundo va a ir en esa dirección, aunque haya negacionistas, porque las mujeres se han despertado. En cualquier lugar del mundo, las mujeres se han levantado ya", ha asegurado Carmen Calvo.

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Las mujeres jóvenes "están haciendo cosas absolutamente valientes", aunque a Calvo le gustaría tener mayores alianzas con ellas.

La gustaría, ha dicho, que las jóvenes sepan "que su lucha democrática es ésta". "Necesitamos que las más jóvenes se enteren de que éste es el barco, que no se confundan en la orilla contraria", ha avisado.

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Y ha agregado que "si alguien se ha pensado que el mundo va a involucionar y que las mujeres van a dejar de ser ciudadanas, seres libres con proyectos propios de vida, que se lo quite de la cabeza".

Carmen Calvo ha resaltado que no se puede dar nada por hecho ni pensar que todo se ha logrado.

Ha afirmado que las mujeres han sido condenadas por el sexo y que el patriarcado las quiere "víctimas y pioneras": víctimas para que sigan en una situación de fragilidad y pioneras porque la que es la primera esta sola y no tiene un marco de apoyo.

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"Las mujeres no queremos ser ni víctimas ni pioneras, queremos ser ciudadanas desplegando todos nuestros derechos", ha contrapuesto.

Calvo ha advertido frente a "olas supuestamente avanzadas que arrasan con los derechos de las mujeres".

Y también de los niños y, como ejemplo, ha criticado que "estamos asistiendo a barbaridades", como la gestación subrogada, "con una naturalidad increíble".

"No te puedes subrogar en la gestación, o estás embarazada o no lo estás. Lo otro se llama comprar bebés", ha subrayado, antes de llamar la atención en que una mujer rica no es vientre de alquiler.

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También ha confiado en que pronto haya una ley contra la violencia vicaria, y ha defendido la abolición de la prostitución y que se garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Para 2028, por su 50 aniversario, cree debería haber una propuesta de reforma de la Constitución, para recoger nuevos derechos y porque la sociedad ha evolucionado mucho desde 1978.

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Esa propuesta, en su opinión, tendría por ejemplo que garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y recoger "un principio rector que obligue a la igualdad".

"Se ha hecho en otras constituciones en otros países. No es lo mismo decir en el artículo 14 que está prohibida la discriminación por razón de sexo que decir propositivamente que todo el orden ha de regularse a partir de la igualdad entre hombres y mujeres", ha señalado. "Que sea la igualdad un valor de interpretación de todo, porque no lo es", ha concluido.EFE

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