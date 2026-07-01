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Calderón alaba a la nueva generación de baloncesto español: "Ya era hora de dejar paso"

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Cáceres, 1 jul (EFE).- El exjugador de la NBA José Manuel Calderón ha asegurado este miércoles en Cáceres que el deporte español "está en muy buenas manos" y, en concreto, la nueva generación de baloncesto, a quien ha deseado que esté arriba "por mucho tiempo", al tiempo que ha subrayado que "ya era hora dejar paso" en relación al relevo de jugadores en la selección.

"Tenemos una generación superjoven, empezando, es una ventana para empezar, una nueva generación. Es la primera vez que no estamos ninguno de los de antes, que ya era hora de que todos dejáramos paso", ha dicho el deportistas extremeño.

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El combinado nacional de Chus Mateo inicia este jueves ante Dinamarca la última ventana de primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027.

A ello se ha referido, a preguntas de los medios, Calderón, quien ha participado en la rueda de prensa de presentación del evento Internacional 'FIBA 3x3 Women's Series Cáceres Stop' y 'Cáceres Challenger Masculino'.

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A su juicio, el baloncesto español está cambiando y cuenta con una generación "muy buena", "increíble" y que viene con "mucha ilusión", con tres chicos elegidos en el nuevo Draft de la NBA: Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

Además, ha recordado que también en la modalidad 3x3 hay campeones de Europa y del mundo por España.

"Tenemos un buen grupo, con capacidad de competir y ganar, ojalá salgan bien las cosas", ha concluido en cuanto a los próximos compromisos de España en la ventana FIBA actual. EFE

(foto) (vídeo)

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