Baena: "Tenemos la confianza alta, hemos venido para ganar y tenemos equipo para ello"

Carson (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Álex Baena, futbolista de la selección española, aseguró este miércoles que el equipo afronta con la "confianza alta" el duelo de mañana contra Austria en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles.

"Hemos venido aquí para ganar y tenemos equipo para ello; ojalá sea así", afirmó el jugador en la zona mixta, realizada en el estadio Dignity Health Sports Park, en la ciudad de Carson.

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Baena agregó que afronta este encuentro con "la misma presión que el primer día", aunque cada vez se siente más a gusto en La Roja. "Estoy con ganas de jugar siempre y de sumar minutos. Lo más importante es el equipo", dijo.

El jugador destacó la importancia de la velocidad de balón, el juego que caracteriza a La Roja y que pudo verse su efectividad durante los primeros minutos del partido contra Arabia Saudí.

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"No estamos haciendo mal juego. Nos gustaría tener el ritmo de balón que nos ha caracterizado estos años, pero lo estamos mejorando", valoró.

"Cada partido es un mundo. Los equipos cada vez se preparan más contra nosotros y saben cómo defendernos También somos personas y no todos los días se puede jugar igual de bien, pero el equipo está respondiendo bien", añadió al respecto.

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Baena admitió que a todas las selecciones les afecta un poco las distancias y los diferentes husos horarios que manejan dada la magnitud de este Mundial, aunque considera que no son excusas para tratar de rendir al máximo.

"Son viajes largos, con diferencias horarias un poco grande a las que te tienes que acostumbrar cada tres días, pero no son excusas. Hay que adaptarse lo más rápido posible”, dijo.

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A pesar de las críticas desatadas tras el juego de España en los primeros partidos de fase grupo, Baena se desmarca: "Cuando ganas todo bien y cuando pierdes hay más críticas. Nosotros nos centramos en lo nuestro y lo que tenemos que hacer, fuera siempre habrá ruido", aseveró.

"Para nosotros, somos la mejor selección del mundo. Los vigentes campeones de Europa. Es muy difícil ganarnos, todo el mundo nos quiere ganar y eso es muy bonito", dijo.

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Baena celebró el fichaje de Grimaldo por el Atlético de Madrid. "Lo quería en Madrid y gracias a Dios se ha dado", dijo.

"Él me iba diciendo un poco y le hice una broma. Ojalá haga una muy buena temporada con nosotros", sentenció. EFE

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