Ayuso dice que toda "mayoría" debe evitar ser "presa de dictaduras minoritarias"

Madrid, 1 jul (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles que "una mayoría significa ensanchar el electorado" con el fin de que España "no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias".

Díaz Ayuso ha contestado así cuando, en un coloquio organizado por Club Siglo XXI, le han preguntado qué opina de unas declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien ha señalado que la mayoría "capaz de derribar y superar el muro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "será nacional o no será".

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En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Aznar ha afirmado que por nacional entiende "una amplia mayoría centrada", con capacidad de convocatoria, a derecha e izquierda, en torno "a un propósito reconstructor de dimensión histórica".

Díaz Ayuso, por su parte, ha abundado que "lo sensato" sería "tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante".

"Ojalá los principales partidos nos pudiéramos entender en ello", ha añadido la presidenta madrileña, citando en particular al PSOE y a Vox.

Y ha agregado que esas "dictaduras minoritarias" solo sirven para hacer "un daño terrible a los intereses de todos los españoles". "Siempre tienen presos a los gobiernos", ha apostillado. EFE

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