4-0. España golea a Islandia y se acerca a Austria en la clasificación del Europeo

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- La selección española femenina sub-19 ganó este miércoles a la de Islandia por 4-0 en la fase de grupos del Europeo que se disputa en Bosnia-Herzegovina, con goles de Celia Segura, doblete de Rosalía Domínguez y Alba Cerrato.

Tras un tropiezo en el partido inaugural ante Suiza (2-2) que terminó con un penalti que privó a las españolas de sumar los primeros tres puntos, estas debían ganar para no perder a la líder, Austria.

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Fue Celia Segura quien abrió la lata en el minuto 19 para poner el 1-0 tras una buena asistencia de Alba Cerrato. Tan solo cuatro minutos más tarde (m.23), Rosalía Domínguez hizo el segundo tanto para las españolas tras un buen remate que llevó al balón al final de la red.

El intenso juego de las españolas y los errores defensivo de las islandesas propiciaron el tercer gol para España, tras la buena jugada de Emma Moreno para asistir a Rosalía, que de nuevo marcó pasada la media hora de partido.

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Las de David Aznar no bajaron los brazos durante la primera parte y a dos minutos del final de la primera parte Alba Cerrato, la cordobesa que fue bota de oro en el Europeo sub-17 en 2024, anotó el cuarto y último gol del partido.

La selección española, vigente campeona de este torneo en 2024, sentenció el partido en la primera parte y buscó seguir aumentando distancia en el marcador, pero la gran actuación de la portera islandesa impidió que el luminoso se moviera.

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Con esta victoria España se colocó en segunda posición con cuatro puntos en el grupo B, por detrás de Austria, líder con dos puntos más de ventaja y con quién se enfrentarán las españolas este sábado para cerrar la fase de grupos para buscar una plaza en las semifinales del Europeo de Bosnia. EFE