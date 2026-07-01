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20 años de carcel para el asesino a navajazos de un joven en Navidad en San Sebastián

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San Sebastián, 1 jul (EFE).- El varón que asesinó de dos navajazos a un joven durante un altercado ocurrido a la salida de una céntrica discoteca de San Sebastián la madrugada del día de Navidad de 2022 ha sido condenado a veinte años de cárcel, mientras que un segundo acusado como cooperador necesario por prestarle el arma lo ha sido a nueve años y medio de prisión.

La sentencia del caso, a la que ha tenido acceso EFE, impone asimismo un año y dos meses de cárcel a una mujer como encubridora de los dos varones.

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Junto a otras penas accesorias impuestas, las condenas responden al fallo de un jurado popular que, tras tres semanas de juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, emitió un veredicto de culpabilidad respecto a los tres acusados el pasado 3 de junio.

No obstante, apreció una atenuante por consumo de drogas para el principal procesado y también una doble modificación de la responsabilidad penal por un doble trastorno mental y consumo de estupefacientes para el segundo. Asimismo, a la mujer le aplicó una atenuante de drogadicción.

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Los hechos sucedieron sobre las 6:00 horas del 25 de diciembre de 2022, momento en el que el grupo de los tres condenados y el de la víctima salieron a la plaza que hay en el exterior de la discoteca donde habían pasado de fiesta parte de la noche y se produjo un altercado, durante el que el autor material del crimen asestó dos navajazos en el cuello y en el hemitórax izquierdo al fallecido.

La resolución judicial aclara que este acometimiento se realizó de forma "súbita y sorpresiva" para la víctima, quien falleció "instantes después" por las heridas sufridas, mientras los tres inculpados se dieron a la fuga.

La mujer encubridora y el cooperador necesario fueron detenidos poco después en una calle cercana, mientras que el autor material se entregó más tarde en una comisaría. La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). EFE

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