Scaloni baraja cartas ¿Dudas o certezas?

Santiago Carbone

Kansas City (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, mantuvo este martes, al menos, tres dudas en el once titular que enfrentará a la sorprendente selección de Cabo Verde en el partido por un cupo en los octavos de final del Mundial.

PUBLICIDAD

Las dudas, alimentadas en parte por la recuperación del central Cristian Cuti' Romero y el lateral zurdo Nicolás Tagliafico, y el pulso en el frente de ataque entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, han dado lugar a múltiples conjeturas en la prensa.

Al debate contribuyó el mismo seleccionador Lionel Scaloni, quien antes de cumplirse el tiempo concedido a la prensa para registrar algunos movimiento, decidió repartir pecheras verdes, distinguidas así para los titulares, a tres defensores centrales: 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, a dos laterales de la misma posición: Tagliafico y Facundo Medina.

PUBLICIDAD

Para aumentar el desconcierto entre los periodistas reunidos en el campo del Sporting KC Training Centre, Scaloni entregó chalecos a los centrocampistas Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y a los puntas Álvarez y Martínez.

Lo cierto es que 'Cuti' se vio hoy recuperado del golpe en la rodilla derecha que sufrió durante el segundo partido de la fase de grupos contra Austria. Hasta entonces lo sustituyó Nico Otamendi.

PUBLICIDAD

Con las buenas sensaciones de Tagliafico, resta saber si Facundo Medina vuelve al banco.

A falta de 72 horas para el partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, tampoco se puede descartar que la formación inicial de Scaloni pueda tener otros cambios.

PUBLICIDAD

La jornada de hoy resulto de máxima exigencia por el intenso calor en el campo de entrenamiento de Kansas City.

"¿Juega Lautaro Martínez o Julián Álvarez?" La pregunta que tantas veces ha escuchado Scaloni en ruedas de prensa volvió a retumbar. Ambos fueron titulares frente a Jordania.

PUBLICIDAD

Lo que sí se puede dar por hecho es que tras ser suplente frente a los jordanos, Messi volverá a la titularidad en el Mundial en el que se ha convertido en goleador histórico de estos torneos con 19 tantos.

Dos victorias en igual cantidad de presentaciones permitieron que Scaloni pudiera darle descanso a sus titulares y el entrenador no dejó pasar la oportunidad.

Gonzalo Montiel, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Enzo Fernández y Nicolás González no sumaron minutos frente a Jordania. Tampoco lo hicieron los porteros Juan Musso y Gerónimo Rulli.

PUBLICIDAD

"Estamos contentos más que nada porque les dimos minutos a todos los jugadores, la verdad se lo merecen, ha sido muy bueno que jueguen el Mundial", afirmó Scaloni tras el último juego de la Albiceleste.

"El equipo necesitaba esto y los jugadores cumplieron, no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) ni a Gonzalo (Montiel). Ellos juegan en una posición difícil, aún deben recuperarse bien y no queremos tener algún problema en ese puesto", agregó el seleccionador tras utilizar a Exequiel Palacios como lateral por el sector derecho.

PUBLICIDAD

Finalmente, apuntó que su equipo está "bien" y remarcó: "Ahora empieza otra etapa del Mundial. Ahora viene lo bueno".

Los octavos de final tienen lugar para uno solo y quien se clasifique a dicha instancia se medirá allí con el vencedor de la serie que pondrá cara a cara a Australia y Egipto, quienes se enfrentarán el mismo día en la ciudad de Dallas. EFE

PUBLICIDAD