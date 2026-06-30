Espana agencias

Scaloni baraja cartas ¿Dudas o certezas?

Guardar
Google icon

Santiago Carbone

Kansas City (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, mantuvo este martes, al menos, tres dudas en el once titular que enfrentará a la sorprendente selección de Cabo Verde en el partido por un cupo en los octavos de final del Mundial.

PUBLICIDAD

Las dudas, alimentadas en parte por la recuperación del central Cristian Cuti' Romero y el lateral zurdo Nicolás Tagliafico, y el pulso en el frente de ataque entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, han dado lugar a múltiples conjeturas en la prensa.

Al debate contribuyó el mismo seleccionador Lionel Scaloni, quien antes de cumplirse el tiempo concedido a la prensa para registrar algunos movimiento, decidió repartir pecheras verdes, distinguidas así para los titulares, a tres defensores centrales: 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, a dos laterales de la misma posición: Tagliafico y Facundo Medina.

PUBLICIDAD

Para aumentar el desconcierto entre los periodistas reunidos en el campo del Sporting KC Training Centre, Scaloni entregó chalecos a los centrocampistas Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada y Alexis Mac Allister; y a los puntas Álvarez y Martínez.

Lo cierto es que 'Cuti' se vio hoy recuperado del golpe en la rodilla derecha que sufrió durante el segundo partido de la fase de grupos contra Austria. Hasta entonces lo sustituyó Nico Otamendi.

Con las buenas sensaciones de Tagliafico, resta saber si Facundo Medina vuelve al banco.

A falta de 72 horas para el partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, tampoco se puede descartar que la formación inicial de Scaloni pueda tener otros cambios.

La jornada de hoy resulto de máxima exigencia por el intenso calor en el campo de entrenamiento de Kansas City.

"¿Juega Lautaro Martínez o Julián Álvarez?" La pregunta que tantas veces ha escuchado Scaloni en ruedas de prensa volvió a retumbar. Ambos fueron titulares frente a Jordania.

Lo que sí se puede dar por hecho es que tras ser suplente frente a los jordanos, Messi volverá a la titularidad en el Mundial en el que se ha convertido en goleador histórico de estos torneos con 19 tantos.

Dos victorias en igual cantidad de presentaciones permitieron que Scaloni pudiera darle descanso a sus titulares y el entrenador no dejó pasar la oportunidad.

Gonzalo Montiel, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Enzo Fernández y Nicolás González no sumaron minutos frente a Jordania. Tampoco lo hicieron los porteros Juan Musso y Gerónimo Rulli.

"Estamos contentos más que nada porque les dimos minutos a todos los jugadores, la verdad se lo merecen, ha sido muy bueno que jueguen el Mundial", afirmó Scaloni tras el último juego de la Albiceleste.

"El equipo necesitaba esto y los jugadores cumplieron, no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) ni a Gonzalo (Montiel). Ellos juegan en una posición difícil, aún deben recuperarse bien y no queremos tener algún problema en ese puesto", agregó el seleccionador tras utilizar a Exequiel Palacios como lateral por el sector derecho.

Finalmente, apuntó que su equipo está "bien" y remarcó: "Ahora empieza otra etapa del Mundial. Ahora viene lo bueno".

Los octavos de final tienen lugar para uno solo y quien se clasifique a dicha instancia se medirá allí con el vencedor de la serie que pondrá cara a cara a Australia y Egipto, quienes se enfrentarán el mismo día en la ciudad de Dallas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

El cocinero resaltó el impacto de las redes locales en la respuesta a crisis y animó a formarse en gestión para afrontar los desafíos del sector gastronómico

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

El director detalló su método para perder 40 kilos y adelantó que el personaje propuesto para Peña sería una pirata en su próximo proyecto cinematográfico

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid