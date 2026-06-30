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Rescatan a seis inmigrantes agarrados a unas boyas a 23 millas de Cartagena (Murcia)

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Murcia, 30 jun (EFE).- Un pesquero ha rescatado este martes a seis inmigrantes, dos de ellos niños, que estaban agarrados a las boyas de unas artes de pesca a 23 millas al sur de Cartagena (Murcia), ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta de X.

Los seis supervivientes han relatado que la patera en la que navegaban se hundió la noche del lunes y que otras tres personas se encontraban desaparecidas.

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Por ello el helicóptero Helimer 221 y una patrullera de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) han iniciado labores de búsqueda en la zona, según la fuente.

Los migrantes rescatados han sido trasladados por la embarcación Salvamar Draco a Cartagena. EFE

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