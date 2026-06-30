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Kai Havertz: "Solo puedo pedir perdón"

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Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- El delantero Kai Havertz afirmó este lunes, tras la eliminación ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial, que solo puede "pedir perdón" tras el nuevo fracaso de su país.

"Me faltan un poco las palabras. Es mi segundo Mundial y nos han echado dos veces. Solo puedo pedir perdón", dijo a periodistas el delantero de 27 años.

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Su autocrítica fue incluso más cruda al repasar los resultados de Die Mannschaft (El Equipo) en la pasada edición de Catar 2022 y el Mundial actual del que hoy se despiden.

"Segundo torneo, dos veces la he cagado", expresó el jugador del Arsenal inglés, que hace cuatro años aportó dos goles en el último partido de la fase de grupos en la que claudicó su país. Del Mundial actual se va con tres tantos, el último marcado hoy para igualar 1-1 el partido que perdían con Paraguay.

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Pero su decepción comenzó este lunes al fallar el primer lanzamiento en la tanda de penaltis, que Paraguay ganó por 3-4.

Dijo que el equipo nacional necesita someterse a un análisis interno por considerar que el desempeño en general ha estado abajo de la historia del país en las copas del mundo.

"Si, con todo respeto, quedas eliminado contra Paraguay, es que algo va mal en nosotros. Si uno cae tan pronto una y otra vez, entonces tampoco merecemos", puntualizó. EFE

(foto)

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