Pamplona, 30 jun (EFE).- El lateral extremeño Javi Galán no seguirá en Osasuna tras ver finalizado este 30 de junio su vinculación con el conjunto rojillo, que no prorrogará el contrato firmado el pasado mes de diciembre.

Javi Galán no será renovado, poniendo fin a una etapa de seis meses en el club, según ha anunciado Osasuna en un comunicado.

El futbolista, que llegó a Osasuna el pasado mes de diciembre, ha disputado un total de 21 encuentros con la camiseta rojilla, 20 de ellos en LaLiga EA Sports y uno en la Copa del Rey, contribuyendo al objetivo de la permanencia en la máxima categoría. Grandes minutos en el campeonato doméstica que le hicieron ganarse a la grada y a un Alessio Lisci que optó por él como normal general durante su estancia.

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A través de un comunicado, Osasuna ha agradecido a Javi Galán su aportación al equipo y la “profesionalidad” demostrada durante su estancia en el club, al tiempo que le ha deseado el mayor de los éxitos en su futuro profesional.

Ahora, Braulio Vázquez deberá continuar trabajando en buscar un lateral izquierdo tras su adiós, más si cabe con la salida de Juan Cruz hace unas semanas, quien esta campaña ejerció de cuarto central. EFE

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