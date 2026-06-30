Incendio con explosiones y llamas de gran intensidad en una industria de Cehegín (Murcia)

Madrid, 30 jun (EFE).- Los servicios de emergencia trabajan desde la madrugada de este martes en la extinción de un incendio declarado en una industria del municipio murciano de Cehegín, donde se han registrado llamas de gran intensidad y varias explosiones, según ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

La industria se encuentra situada en la calle Begastri del mencionado municipio, pero la intensidad de las llamas ha impedido por el momento identificar la instalación afectada, ha detallado la fuente en un comunicado.

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El 112 comenzó a recibir numerosas llamadas de aviso a partir de las 04:45 horas y los alertantes informaban de un incendio de grandes dimensiones acompañado de explosiones en la zona.

A su llegada, efectivos de la Policía Local comprobaron que el fuego afectaba a una empresa que, al parecer, almacena productos químicos.

En las labores de extinción y seguridad intervienen bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), agentes de la Policía Local de Cehegín y de la Guardia Civil.

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Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y, por el momento, no se ha informado de víctimas ni de las causas que han originado el incendio. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.EFE