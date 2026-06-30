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Hoy será noticia. Miércoles, 1 de julio

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GOBIERNO ANDALUCÍA

Juanma Moreno tiene 48 horas para acordar con Vox y ser investido presidente de la Junta de Andalucía

Sevilla (EFE).- Tras el rechazo de Vox a la investidura de Juanma Moreno, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía tiene ahora 48 horas para superar los escollos en la negociación con el partido de Santiago Abascal, sobre todo en materia de inmigración, y ser investido presidente en la segunda votación el próximo jueves.

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 Moreno confía en que "cuanto antes" se produzca un acuerdo entre el PP y Vox para que dé comienzo la nueva legislatura, que espera que sea "productiva y de entendimiento".

RENDIMIENTO ACADÉMICO

Informe sobre calidad educativa de la Fundación Ramón Areces y el Ivie

Madrid (EFE).- El perfil del alumnado de alto rendimiento educativo en España es el de un estudiante nativo, muy motivado y asertivo, con educación desde la etapa de Infantil, de familia con alto estatus socioeconómico y vinculado a un centro privado o concertado.

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Así lo señala el último informe sobre calidad educativa de la Fundación Ramón Areces y el Ivie.

IRÁN GUERRA

Las petroleras calculan que los cambios fiscales encarecerán la gasolina en 10,1 céntimos

Madrid (EFE).- La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) calcula que los cambios fiscales de los carburantes encarecerán el litro de gasolina en unos 10,1 céntimos de euro a partir de este miércoles y el de diésel, en 2,8 céntimos.

El Gobierno aprobó el lunes un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo que elimina la rebaja del IVA de los carburantes en vigor desde marzo, con lo que a partir del 1 de julio volverá al tipo general (21 %) tras más de tres meses al tipo reducido (10 %).

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Puente y Hereu presentan este miércoles el proyecto de baterías de Gotion en Valladolid

Valladolid (EFE).- La empresa china Gotion High-Tech, en colaboración con la eslovaca Inobat, construirá en Valladolid una gigafactoría pionera destinada a cubrir toda la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en territorio europeo y que tendrá un valor cercano a los 5.000 millones de euros, un proyecto que presentan este miércoles los ministros Óscar Puente y Jordi Hereu, y el presidente ejecutivo de Gotion, Steven Cai.

Valladolid acoge hoy la presentación de este proyecto industrial que ha cobrado un nuevo impulso tras la concesión dos subvenciones que suman 138,21 millones de euros a cargo del PERTE VEC V de 2026, cifra que supera los 92 millones de euros que recogía la resolución provisional publicada el pasado mes de mayo.

TERREMOTO VENEZUELA

La reina despide hoy al equipo médico de emergencia de la Aecid que viaja a Venezuela

Madrid (EFE).- La reina y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despedirán este miércoles al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) que saldrá de Madrid hacia Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

Según ha informado este martes la Casa Real a través de la agenda de la familia real, la reina Letizia acudirá al aeropuerto de Madrid Barajas, desde donde partirá el equipo médico, para despedir a sus integrantes.

ORGULLO 2026

Madrid se convierte en la sede del Orgullo desde este miércoles

Madrid (EFE).- Desde este miércoles, Madrid se convierte en la sede del Orgullo, una celebración en la que la reivindicación estará presente en todas las jornadas.

Celebración, en la que también tendrá cabida la música y la diversión, de la mano de una amplia agenda de conciertos en la Puerta del Sol y la Plaza de España con artistas internacionales como Mon Laferte.

ERUPCIÓN LA PALMA

El Gobierno canario informa sobre cómo se encuentra La Palma cinco años después de la erupción del volcán

Madrid (EFE).- La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar informan en el foro 'Diálogos EFE' sobre cómo se encuentra La Palma cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite.

Así mismo informarán sobre el novedoso sistema de compensación de daños puesto en marcha en la isla para quienes perdieron terrenos y viviendas.

NAVARRA TRÁFICO

Navarra asume las multas de tráfico en un nuevo avance en su competencia

Pamplona (EFE).- El Gobierno de Navarra asume desde este miércoles la facultad de imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor, una función que le acerca al despliegue previsto de la competencia plena de tráfico.

La asunción de las multas se llevará a cabo tras un complejo proceso de integración de todos los agentes y procesos implicados en la tramitación de los expedientes sancionadores.

FESTIVAL MÉRIDA

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta el espectáculo de danza 'Spartacus'

Mérida (EFE).- El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta este miércoles el espectáculo de danza 'Spartacus', que abre la 72 edición.

Espectáculo a cargo del Düsseldorf Ballet Theaterque y protagonizado por el actor Miguel Ángel Muñoz y el bailarín Igor Person.

MORTADELO CIENCIA

Una exposición organizada por el CSIC homenajea a Francisco Ibáñez

Avilés (EFE).- El CSIC, el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento de Avilés inauguran la exposición La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España.

La muestra, que se exhibe en la Sala del Cómic de Aviles (MHUA), homenajea al historietista Francisco Ibáñez a través de 39 portadas de Mortadelo y Filemón alusivas a los retos y avances de la ciencia.

EL TIEMPO

Suben las temperaturas en la mitad sur y caen en el norte y archipiélagos

Madrid (EFE).- Este miércoles, primer día de julio, ascenderán las temperaturas en la mitad sur, con valores muy altos especialmente en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, aunque descenderán en la mitad norte y archipiélagos.

La influencia del anticiclón que atraviesa España provocará el predominio de tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados y algunas nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

EFE

plv

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