Girona-Leganés, Mallorca-Valladolid y Oviedo-Granada, en la primera jornada

Madrid, 30 jun (EFE).- El Girona debutará contra el Leganés en la LaLiga Hypermotion 2026-2027, en la que el Mallorca se medirá al Valladolid y el Oviedo al Granada, en la primera jornada de la competición el 15-16 de agosto, según el sorteo del calendario hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
= LaLiga Hypermotion (1a jornada)
Almería-Eldense
Andorra-Ceuta
Burgos-Córdoba
Cadiz-Celta Fortuna
Eibar-Tenerife
Girona-Leganés
Las Palmas-Albacete
Mallorca-Valladodlid
Oviedo-Granada
Real Sociedad B-Castellón
Sporting de Gijón-Sabadell
La fase regular acabará el 6 de junio con la jornada 42 y las eliminatorias de ascenso se jugarán entre el 9 y el 20 de junio. EFE
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