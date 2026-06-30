Girona-Leganés, Mallorca-Valladolid y Oviedo-Granada, en la primera jornada

La fase regular acabará el 6 de junio con la jornada 42 y las eliminatorias de ascenso se jugarán entre el 9 y el 20 de junio. EFE

Madrid, 30 jun (EFE).- El Girona debutará contra el Leganés en la LaLiga Hypermotion 2026-2027, en la que el Mallorca se medirá al Valladolid y el Oviedo al Granada, en la primera jornada de la competición el 15-16 de agosto, según el sorteo del calendario hecho este martes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

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Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid El jugador asturiano de 29 años emigró al Club América en 2021 y se convirtió en una leyenda, lo que le llevó a la selección Tricolor