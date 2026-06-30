El Barça y ElPozo representarán a España en la UEFA Futsal Champions 26/27

Redacción deportes, 30 jun (EFE).-El Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida serán los dos representantes del fútbol sala español en la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League, después de finalizar como campeón y subcampeón, respectivamente, de la Primera División, anunció este martes la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

El conjunto azulgrana regresará a la máxima competición continental tras dos temporadas de ausencia con el objetivo de ampliar un palmarés que ya cuenta con cuatro títulos europeos, conquistados en 2012, 2014, 2020 y 2022, además de tres subcampeonatos. El equipo dirigido por Javi Rodríguez buscará levantar su quinta corona continental el próximo curso.

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Por su parte, ElPozo Murcia volverá a disputar la Champions League seis años después de su última participación. El conjunto murciano alcanzó la final en la temporada 2019/20, en la que cayó derrotado por el Barça (2-1) en el Palau Blaugrana, y afrontará su regreso con el objetivo de volver a pelear por el título europeo.

Con la presencia de ambos, el fútbol sala español volverá a contar con dos representantes en la principal competición de clubes del continente, en la que tratarán de mantener el protagonismo histórico de los equipos nacionales, después de los tres títulos conseguidos por el Illes Balears Palma Futsal entre 2023 y 2025.

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El conjunto balear llegó a la final este año pero perdió con el Sporting de Portugal. EFE

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