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Albares llama a colaborar con Asia en tecnología preservando los valores y la prosperidad

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Barcelona, 30 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado este martes a España y a la Unión Europea a sellar alianzas "estratégicas" con los países asiáticos "para conjugar los avances tecnológicos con la preservación de los valores y la prosperidad europeos".

Así se ha expresado Albares en el parlamento con el que ha abierto un acto organizado por Casa Asia, en el Palau Macaya, titulado 'La ola de innovación asiática: el desafío que redefine el futuro de Europa'.

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"Europa y Asia somos dos de los mayores mercados mundiales y estamos llamados a encontrarnos y a entendernos y España va a contribuir a una Europa con proyección estratégica hacia Asia-Pacífico", ha afirmado el ministro.

Ha dicho que España se acerca a las innovaciones que vienen de Asia "con vocación de aprender, de cooperar y sobre todo de buscar soluciones conjuntas a retos planteados de manera global".

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Albares ha señalado que innovaciones como la inteligencia artificial tienen "el enorme potencial de ampliar el conocimiento, impulsar la productividad y mejorar el bienestar colectivo".

Pero estas se deben desarrollar siempre desde un prisma "humanista", de modo que todo progreso tenga lugar "con ética" y el acceso a la tecnología sea "democrático" y esté "acompañado de salvaguardas para preservar la justicia, el medioambiente y los derechos de todas las personas".

Albares, en cualquier caso, ha tildado la "ola de innovación asiática" como "una historia de éxito basada en el trabajo duro y la apertura al mundo" de los países de esos continentes, a los que ha animado a "seguir abriéndose". EFE

(Foto) (Vídeo)

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