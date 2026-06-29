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Suben las temperaturas la primera semana de julio que podría acabar con nueva ola de calor

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Madrid, 29 jun (EFE).- La primera semana de julio dejará temperaturas por encima de lo normal para la época, aunque con ambiente más suave en zonas del norte, previa llegada a partir del viernes de un nuevo episodio de registros generalizados muy altos, entre 36 y 42 grados en valles del interior, que podría acabar derivando en una nueva ola de calor.

Así lo ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, quien ha añadido que "todavía es pronto" para determinar si este episodio de altas temperaturas generalizadas llegará finalmente a convertirse o no en ola de calor -porque la designación requiere el cumplimiento de criterios varios, entre otros, una duración y extensión geográfica determinadas.

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La semana ha comenzado con tormentas en el norte y este peninsular, y con temperaturas más suaves en zonas como el litoral cantábrico. Sin embargo, en el centro, sur y área mediterránea, incluyendo Baleares, el calor será este lunes intenso; también en el archipiélago canario, ha añadido.

 "En la recta final de la semana es probable un ascenso térmico generalizado, con temperaturas muy altas, tanto diurnas como nocturnas en la mayor parte del país", ha precisado Rubén del Campo.

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Serán valores "de pleno verano", según puntualiza la Aemet en la red social X. "En los próximos días predominarán masas de aire más cálido de lo normal sobre la península", ha añadido.

Este lunes lo más destacado serán las tormentas por la tarde en amplias zonas del norte y este de la península, especialmente en el entorno de Pirineos, sur de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia y este de Castilla-La Mancha, con chubascos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de granizo.

Habrá también algunas lluvias débiles en el Cantábrico y tiempo más estable en el resto del país con temperaturas que suben en el oeste peninsular y bajan en el este y Baleares, con máximas superiores a 38° en los valles del Guadiana y Guadalquivir.

Las precipitaciones serán débiles en el litoral cántabro; por la tarde, en el interior este peninsular, "los chubascos podrían ir acompañados de tormentas fuertes, rachas de viento fuertes y granizo", según insiste la Aemet.

El martes aumentará la estabilidad atmosférica en todo el país. Las precipitaciones en el Cantábrico serán más débiles y las tormentas más aisladas, aunque podrán formarse de nuevo en el Pirineo, sistema ibérico e interior de Mallorca.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, con más de 34° de máxima en el nordeste y oeste de Castilla y León, y más de 36° en buena parte del centro y sur peninsular. En los valles del Guadiana y Guadalquivir, se alcanzarán entre 38 y 40°, y en Badajoz se podrán superar los 40°.

El miércoles, 1 de julio, las temperaturas bajarán en el norte de la península, según Rubén del Campo. "El ambiente será incluso algo fresco para la época del año y las máximas rondarán los 23 a 25° en el Cantábrico.

Sin embargo, en el centro y sur subirán ligeramente, con 36° en amplias zonas del centro y del sur peninsular y más de 40° en Extremadura y valle del Guadalquivir.

Además, habrá noches tropicales en el área mediterránea, centro y sur de la península.

De cara al jueves "aumenta la incertidumbre", según del Campo; en principio no se prevén grandes variaciones del tiempo, si acaso una subida de las temperaturas en el tercio norte y una ligera bajada en la zona centro y regiones del Mediterráneo.

A partir del viernes probablemente se iniciaría un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a "otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país", ha precisado Del Campo.

Con la información actualmente disponible, se superarían los 36° de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares, y los 40 a 42° en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con mínimas de 22 a 24° en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur.

En cuanto a Canarias, el pronóstico es también de calor en los próximos días; se superarán los 34° en puntos del sur y del oeste de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. El miércoles y el jueves bajarán las temperaturas, aunque es probable que en la recta final de la semana vuelven a subir. EFE

(foto) (vídeo)

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