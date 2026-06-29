Pablo Fernández, de Podemos: “Sánchez mea a la gente y les dice que llueve”

Madrid, 29 jun (EFE).- El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha declarado hoy que “Sánchez mea a la gente y les dice que llueve”, aludiendo así a que el presidente y líder socialista no ha asumido responsabilidades tras la condena a 24 años de cárcel a su exministro y ex secretario de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos.

Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha calificado de “extrema gravedad” la condena del Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y a su hombre de confianza, Koldo García, condena que se suma a la situación de otro ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien "muy posiblemente acabe" también condenado.

PUBLICIDAD

Además, Fernández ha añadido a esta cuenta “el caso de Leire Díez y las cloacas”, junto a "otros".

“Y ante todo esto la respuesta de Pedro Sánchez en el Comité Federal del sábado pasado ha sido decir que en 2018 propuso” limpiar la política española de corrupción y que “en ese empeño hemos avanzado mucho pero no lo suficiente”.

PUBLICIDAD

"Eso es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve, es indefendible”, ha comentado.

“El PSOE ha vuelto a decepcionar a millones de votantes de izquierdas, declaraciones como esta del presidente, sin la más mínima autocrítica ni asunción de responsabilidad resultan penosas, el rey está desnudo y hay muy poca gente del PSOE dispuesta a decirlo”, ha lamentado.

PUBLICIDAD

Luego ha llamado a “impulsar una alternativa de izquierdas limpia, valiente, autónoma del PSOE y que no se deje comprar”.

En esta línea, ha reprochado al Gobierno su incapacidad para resolver problemas como el de la vivienda o la falta de aplicación de la Ley Trans en un momento en el cual crecen los delitos de odio ante la llegada de la celebración del Orgullo, ha destacado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Pablo Fernández ha recordado que “mañana presta declaración como testigo Alberto González Amador, el novio de Ayuso", en la causa en la que se investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de Podemos se ha referido a Amador como “Alberto Quirón”, y ha recordado que Isabel Díaz “Ayuso multiplica por veinte el dinero público para Quirón, Quirón multiplica por siete el dinero que le da a su novio y ellos viven en un piso que vale millones de euros”.

PUBLICIDAD

Además, ha criticado duramente que el PSOE y Sumar, de la mano del PP, hayan blindado por ley el secreto del precio real de los medicamentos, “haciéndolo de forma torticera, a puerta cerrada, con una modificación legislativa de última hora “porque el Supremo estaba apunto de obligarlos a ser transparentes”.

“Es desolador ver la metamorfosis de Mas Madrid y Sumar. Antes defendían que se conocieran esos precios con luz y taquígrafos, pero llegaron al gobierno y hoy pactan con el PP el blindaje del secreto comercial de las multinacionales a las que criticaban. El dinero público no puede tener zonas oscuras”, ha declarado. EFE

PUBLICIDAD