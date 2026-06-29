Moreno, a la entrada de la sesión de investidura: "Espero sentido común"

Sevilla, 29 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que espera "sentido común" en el debate de investidura que se celebra en el Parlamento y que se ponga el "interés de los andaluces por encima de todo".

A la entrada de la sala Alberto Jiménez Becerril, donde se celebra ocasionalmente el pleno de investidura debido a las obras del salón plenario del Parlamento, Moreno ha sido preguntado por lo que espera de la sesión de hoy y de mañana cuando se celebra el debate de investidura como presidente de la Junta.

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Moreno ha llegado flanqueado por el presidente de Parlamento, Jesús Aguirre, y del Senado, Pedro Rollán, tras el que le acompañaba el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y el portavoz parlamentario popular, Toni Martín.

El presidente en funciones ha sido el último en llegar al salón de plenos, en una jornada de gran expectación mediática en lo que supone el primer intento de Moreno de ser investido presidente de la Junta tras no lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones andaluces.

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Moreno pronunciará este lunes un discurso sin límite de tiempo, tras lo cual se suspenderá la sesión hasta mañana a las 10:00 horas, cuando comparecerán todos los grupos parlamentarios -de menor a mayor- y por la tarde se votará, para lo que el candidato necesitará la mayoría absoluta. EFE

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