Espana agencias

Más de 544.000 hijos y nietos de exiliados tienen aprobada la nacionalidad española

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- Un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según la información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Del total de 2,4 millones de solicitudes, la mitad (1,2 millones) se han presentado en las oficinas consulares de España, de acuerdo con los datos registrados a fecha del 31 de marzo de este año.

PUBLICIDAD

La ley de memoria democrática, aprobada en 2022, ofrece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista.

También abre esta vía para obtener la nacionalidad a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y a los hijos mayores de edad de aquellas personas a las que ya se les concedió la nacionalidad con la anterior ley de memoria histórica de 2007.

PUBLICIDAD

La ley tenía una vigencia temporal para pedir la nacionalidad española de dos años, que se prorrogó uno adicional, de manera que el plazo se cerró en octubre de 2025, no así la tramitación que continúa.

Según el ministerio, la llamada ley de nietos se está cumpliendo con un proceso garantista que es de justicia para los descendientes de quienes, por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación sexual o por razones económicas, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española.

Ha acusado además al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que "frivoliza y manosea" la memoria democrática y los derechos adquiridos por las víctimas, reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es "de justicia", porque se les devuelve la nacionalidad a descendientes de personas que la perdieron al huir de España.

Consideran que el PP "está poniendo palos en las ruedas" a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho "a ser igual de españoles que ellos", e insisten en que no se trata de un privilegio, sino de una medida extraordinaria de reparación histórica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

La nicotina, presente en el tabaco y otros productos, puede mejorar la memoria de forma pasajera al aumentar una proteína cerebral, según un estudio

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El paso entre el Régimen General y el RETA afecta directamente al cálculo de la jubilación y puede recortar los ingresos futuros si no se planifica bien

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Los futbolistas brasileños se han visto envueltos en un ‘cuadrilátero amoroso’ con Karoline Lima y Tainá Castro

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más practicadas por sus diferentes beneficios a nivel físico y mental

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito

Rascar una picadura puede empeorar la reacción de la piel y abrir un círculo de inflamación

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

ECONOMÍA

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

DEPORTES

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1