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Manifestantes protestan ante el CGPJ contra el "golpe judicial" y las causas a Begoña Gómez, David Sánchez y Zapatero

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Un centenar de personas se han concentrado este lunes frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial bajo el lema "la Justicia no puede ser ciega ni partidista" para criticar las causas abiertas contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Ciudadanos decentes sin ni una sola causa", han defendido, frente a "jueces", la "UCO" --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil--, y la "UDEF" --Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional--, a quienes ha tachado de "mafia".

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A gritos de "todo huele mal, en este tribunal", "hay que parar el golpe judicial", "fuera fascistas de la magistratura" y "hoy es Begoña, mañana serás tú", los manifestantes han reclamado una Justicia "independiente" así como "integridad" e "imparcialidad" en las decisiones de la judicatura en una protesta organizada por la Asociación en Defensa del Sistema Público de Pensiones, recogida por Europa Press.

"Estamos aquí hoy porque pedimos una justicia justa, del pueblo y para el pueblo", ha reclamado la presidenta de la Asociación, Eleanor Moggio, que ha reivindicado un sistema judicial "sin injerencias" y mayor premura en las investigaciones que afectan a miembros del Partido Popular: "Ya está bien de meter casos del PP en el cajón".

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En declaraciones a Europa Press, Moggio ha asegurado que "la democracia" está "en juego", y ha rechazado que sus reclamaciones se ciñan solo a los casos contra la mujer, el hermano de Sánchez o el exFiscal General del Estado : "Es cuestión de que mañana puedes ser tú o puedo ser yo y esto no se puede permitir".

En este sentido, ha criticado que la Justicia se permita criticar al Poder Legislativo pero impida o se queje de que el Legislativo opine. "Se tiran cinco años incumpliendo la Constitución pero luego nos exigen a los demás que nos quedemos con la boca callada".

También han exigido "prisión" para el comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, al que la sentencia del Tribunal Supremo ha eximido de cumplir condena de cárcel. "Mientras se ha juzgado a un fiscal general, el ladrón sigue en la calle paseando por Miami", ha afirmado Moggio, que ha criticado el "paseo de titulares por los medios" del corruptor de la trama.

"Dónde está el dinero de Aldama", han cuestionado los protestantes que han arremetido contra la tardanza en el caso que investiga al exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, o a González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a gritos de "Amador a prisión".

"Todos somos Begoña, todos somos Zapatero, todos somos Pablo Iglesias", han reivindicado en referencia a las acusas abiertas contra Podemos por presunta financiación ilegal que terminaron archivadas.

Moggio ha asegurado en declaraciones a esta agencia que carecen de un número oficial de manifestantes porque se ha tratado de una movilización espontánea. Y ha destacado la ausencia de los sindicatos, "deberían estar", y ha insistido en que sí se sumen a las próximas concentraciones que convocarán en los próximos meses, según ha confirmado.

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