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La secretaria de Zapatero se acoge a su derecho a no declarar en la 'comisión SEPI' del Senado por estar imputada

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La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI alegando que se encuentra imputada en el 'caso Plus Ultra'.

Así se ha expresado Alcázar al inicio de su comparecencia en esta comisión de investigación, justificando su "silencio" en que está imputada en la instrucción de la causa que guarda relación con el objeto de la comisión.

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"Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal", ha proclamado María Gertrudis Alcázar en una breve intervención al inicio.

Sin embargo, la senadora del PP Rocío Dívar ha lamentado que Alcázar no vaya a responder las preguntas de los grupos, aunque ha dicho que respeta su derecho de defensa, pero ha sostenido que muchas de las cuestiones "no tienen nada que ver" con su derecho a la defensa.

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Pese a la negativa de la compareciente a responder, los 'populares' han mantenido su turno de intervención y han formulado preguntas sobre el papel desempeñado por Alcázar en la oficina del expresidente, llegando a preguntarle si se siente "traicionada" o "abandonada" por Zapatero después de que éste asegurara ante el juez José Luis Calama que era ella quien gestionaba las comunicaciones y el correo electrónico de su oficina.

Asimismo, el PP ha aludido al auto judicial que define a Alcázar como un "nodo central de comunicación y gestión documental" de la estructura del expresidente socialista.

Los 'populares' también se han interesado por distintos mensajes incorporados a la investigación relacionados con reuniones mantenidas por Zapatero con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, así como por la entrega de documentación "confidencial" y la reconstrucción de actividades tras la detención del empresario Julio Martínez.

Por otro lado, el PP ha cuestionado a la compareciente sobre las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina del expresidente, valoradas pericialmente en 1,3 millones de euros, preguntándole si conoce su origen y si existe documentación que acredite su procedencia. "¿Está intentando ganar tiempo?", ha preguntado la senadora 'popular', sin obtener respuesta.

EL PP ANUNCIA QUE VOLVERÁ A CITAR A ALCÁZAR

Por último, el PP ha sostenido que el silencio de la compareciente "no hace desaparecer los hechos" y ha defendido que la documentación incorporada a la investigación refleja la existencia de una oficina que, a su juicio, "no se limitaba a gestionar una agenda", sino que intervenía en asuntos de Estado, de política internacional y en la articulación de una presunta estructura destinada al cobro de comisiones ilegales.

"Nada de lo que hizo el señor Zapatero pudo hacerlo sin usted", ha afirmado la senadora del PP.

De la misma forma, el PP ha acusado a la compareciente de haber mentido a la Policía sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina del expresidente y ha anunciado que solicitará que vuelva a comparecer ante la comisión de investigación. "Usted va a volver a esta comisión, a ver si así se le refresca la memoria", ha zanjado la senadora 'popular'.

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EuropaPress

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