Igualdad confirma el asesinato machista de una mujer en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Sevilla, 29 jun (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como violencia machista el asesinato en Mairena del Aljarafe (Sevilla) de una mujer de 44 años, por lo que el número de mujeres asesinadas asciende a 25 en lo que va de año.

La mujer, asesinada presuntamente por su pareja, tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia machista contra el agresor, ha informado este lunes el Ministerio en un comunicado.

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El número de mujeres asesinadas por violencia machista asciende a 1.366 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

En Andalucía, son seis las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "rotunda condena y absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado su apoyo a familiares y amigos.

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Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado la importancia de la implicación del entorno más cercano para detectar y comunicar posibles casos de violencia.

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Fernández ha hecho un llamamiento a la unidad y al compromiso colectivo para combatir esta lacra y ha mostrado su rechazo "a quienes cuestionan la existencia de la violencia de género, la diluyen bajo denominaciones genéricas o restan gravedad" al problema.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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