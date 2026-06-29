ERC acusa a Feijóo de "trumpista" por "poner en duda" los próximos resultados electorales

Barcelona, 29 jun (EFE).- La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "trumpista" por "poner en duda" los resultados de las próximas elecciones tras las críticas del dirigente popular a la llamada ley de nietos.

Feijóo ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes y hacer "ingeniería electoral" a través de la ley de nietos, que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas".

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En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha opinado que las palabras de Feijóo son "puro trumpismo": "Poner en duda futuros resultados electorales es una cuestión que habíamos visto en otros candidatos del mundo de extrema derecha".

"Lo que pasa es que el señor Feijóo está tan cerca de Vox que al final es difícil distinguir sus posiciones de las de un partido de extrema derecha", ha agregado.

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Asimismo, sobre la reforma de la ley electoral para que el ganador de las elecciones tenga un plus de diputados que también ha propuesto Feijóo, Alamany ha considerado que es una "ocurrencia" que demuestra que el líder del PP está "desesperado".

"Dijo que no fue presidente porque no quiso y ahora se inventa un cambio en las reglas de juego para llegar a la Moncloa cuanto antes", ha señalado.

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La dirigente de ERC también ha afeado a Feijóo que este sábado fuera a Barcelona, donde participó en el congreso del PP de Cataluña, "a decir que había que pasar página del 'procés' y a buscar alianzas con Junts".

Al respecto, ha lanzado un aviso al partido de Carles Puigdemont: "Es posible que algunos empiecen a escuchar los cantos de sirena de la derecha española y el cuerpo les pida llegar a pactos como ya han hecho en cosas de derechas con el PP y Vox".

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"Pero el PP y Vox representan la gran amenaza para los intereses de Cataluña. Ir de la mano de los enemigos de Cataluña, que quieren aniquilarnos como pueblo, es una absoluta temeridad", ha agregado. EFE