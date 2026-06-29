Espana agencias

ERC acusa a Feijóo de "trumpista" por "poner en duda" los próximos resultados electorales

Guardar
Google icon

Barcelona, 29 jun (EFE).- La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "trumpista" por "poner en duda" los resultados de las próximas elecciones tras las críticas del dirigente popular a la llamada ley de nietos.

Feijóo ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes y hacer "ingeniería electoral" a través de la ley de nietos, que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas".

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha opinado que las palabras de Feijóo son "puro trumpismo": "Poner en duda futuros resultados electorales es una cuestión que habíamos visto en otros candidatos del mundo de extrema derecha".

"Lo que pasa es que el señor Feijóo está tan cerca de Vox que al final es difícil distinguir sus posiciones de las de un partido de extrema derecha", ha agregado.

PUBLICIDAD

Asimismo, sobre la reforma de la ley electoral para que el ganador de las elecciones tenga un plus de diputados que también ha propuesto Feijóo, Alamany ha considerado que es una "ocurrencia" que demuestra que el líder del PP está "desesperado".

"Dijo que no fue presidente porque no quiso y ahora se inventa un cambio en las reglas de juego para llegar a la Moncloa cuanto antes", ha señalado.

La dirigente de ERC también ha afeado a Feijóo que este sábado fuera a Barcelona, donde participó en el congreso del PP de Cataluña, "a decir que había que pasar página del 'procés' y a buscar alianzas con Junts".

Al respecto, ha lanzado un aviso al partido de Carles Puigdemont: "Es posible que algunos empiecen a escuchar los cantos de sirena de la derecha española y el cuerpo les pida llegar a pactos como ya han hecho en cosas de derechas con el PP y Vox".

"Pero el PP y Vox representan la gran amenaza para los intereses de Cataluña. Ir de la mano de los enemigos de Cataluña, que quieren aniquilarnos como pueblo, es una absoluta temeridad", ha agregado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El precio de la luz en España para este 30 de junio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este 30 de junio

Jordi Cruz, chef: “Para que los pimientos de bote estén más ricos, hay que seguir esta receta con pocos ingredientes, poca técnica y muchísimo resultado”

Estos pimientos del piquillo se cocinan en aceite suave a baja temperatura y luego se hornean con su propio jugo, logrando una textura jugosa y un aspecto brillante

Jordi Cruz, chef: “Para que los pimientos de bote estén más ricos, hay que seguir esta receta con pocos ingredientes, poca técnica y muchísimo resultado”

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

La medida bajará a 10 céntimos por litro en agosto y a 5 en septiembre, mientras se mantiene el apoyo directo para agricultores y transportistas

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegura que “será un texto ambicioso y transversal” que llevarán al Congreso de los Diputados en julio

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado: “Mi silencio no debe interpretarse como un desaire”

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

ECONOMÍA

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España