Espana agencias

El reportero francés Gleizes cumple un año encarcelado en Argelia en espera de un indulto

Guardar
Google icon

París, 29 jun (EFE).- El periodista deportivo francés Christophe Gleizes, de 37 años, cumplió este lunes un año encarcelado en Argelia con una condena por apología del terrorismo, mientras espera un indulto de la presidencia argelina en medio de una mayor implicación del mundo del fútbol para su liberación.

"Seguimos esperando, con esperanza y dignidad, que Christophe regrese a casa", señaló en un comunicado divulgado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) Francis Godard y Sylvie Gleizes, padrastro y madre, respectivamente, del periodista.

PUBLICIDAD

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes fue arrestado a mediados de 2024 durante un viaje a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, un grupo bereber considerado terrorista por las autoridades de Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por "apología del terrorismo", pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia.

PUBLICIDAD

La familia de Gleizes decidió, a inicios de 2026, retirar un recurso que había formalizado ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que eso contribuiría a facilitar un posible indulto presidencial por parte del jefe de Estado argelino, Abdelmadjid Tebboune.

El arresto y el proceso del joven reportero se produjeron en una fase de alta tensión entre Argel y París, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociese en 2024 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, gesto interpretado como una afronta por Argelia.

Aunque en los últimos meses los roces entre el país magrebí y el europeo se han rebajado y ha habido contactos ministeriales de alto nivel, la liberación de Gleizes no se ha producido, ni siquiera tras haber comenzado el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá y para el que el periodista estaba acreditado.

La familia de Gleizes se ha quejado públicamente de la falta de compromiso por parte de gran parte del fútbol profesional, incluido el PSG, el club de corazón del periodista.

No obstante, últimamente, ha logrado el apoyo, aunque tímido, de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del seleccionador de Francia, Didier Deschamps.

"Tuve la oportunidad de conocer a sus padres en la final de la Copa de Francia. Espero, por él y por su familia, que pueda estar aquí lo antes posible y hacer él mismo sus preguntas", comentó Deschamps el pasado 15 de junio, en pleno Mundial.

La familia de Gleizes se había marcado el inicio de este evento (11 de junio) como la fecha en la que confiaba que se produjera la liberación del reportero.

Su caso recuerda al del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

Sansal permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por "atentar contra la unidad nacional" por unas declaraciones que dio en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí sobre una parte del territorio actual de Argelia.

El escritor logró a finales de 2025 un indulto del presidente argelino gracias a la mediación de Alemania. EFE

atc/ac/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Termina el plazo de la regularización de migrantes con el doble de solicitudes previstas y denuncias por las trabas burocráticas

Más de un millón de personas ha solicitado sumarse al proceso iniciado en abril, que ofrece permisos de residencia y trabajo a extranjeros que ya vivían en España y les da acceso a derechos antes restringidos.

Termina el plazo de la regularización de migrantes con el doble de solicitudes previstas y denuncias por las trabas burocráticas

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Edgar Mallo Baena estaba destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Receta de huevos fritos con patatas y gambas al ajillo, una combinación llena de sabor y muy fácil de preparar en casa

La clave de esta riquísima receta para compartir está en romper los huevos justo antes de servirlos, mezclando todo para que la yema impregne las patatas y las gambas

Receta de huevos fritos con patatas y gambas al ajillo, una combinación llena de sabor y muy fácil de preparar en casa

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio: Hugo Brossard toma una decisión determinante

La ficción diaria de Antena 3 recibe una importante noticia sobre el futuro de la fábrica

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio: Hugo Brossard toma una decisión determinante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado: “Mi silencio no debe interpretarse como un desaire”

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

ECONOMÍA

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

España, sexto país del mundo con mayor riesgo de sufrir apagones por su alta exposición a desastres climáticos: “Debemos aumentar y mejorar la capacidad de la red eléctrica”

La batalla de los barrios de Madrid contra el auge de los pisos turísticos: “Quieren convertir la ciudad en un plató de cartón piedra sin vecinos”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España