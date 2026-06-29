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El PSC reta al PP a retirar sus recursos judiciales contra la ley de amnistía

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Barcelona, 29 jun (EFE).- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha retado este lunes al PP a "demostrar con hechos" que quiere "pasar página" del proceso independentista de 2017 en Cataluña y retirar, por tanto, sus recursos judiciales contra la ley de amnistía.

El sábado, en Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que Cataluña debe "volver a ser decisiva para el futuro de España" y se mostró partidario de "pasar página", sin "olvidar lo que hemos vivido, ni lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña, ni la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetir".

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En la rueda de prensa semanal en la sede del partido, Moret ha señalado que el PP y comunidades gobernadas por los populares han presentado quince recursos contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional.

Ha defendido que la amnistía debe ser "efectiva" para que Cataluña "pase de página" y ha invitado al PP a actuar en consecuencia.

Asimismo, ha repasado "una larga lista de posicionamientos contrarios" del PP respecto a los intereses de los catalanes, entre los que ha mencionado los "ataques" contra el catalán, su oposición a que este idioma sea oficial en el seno de las instituciones europeas o su rechazo a la propuesta de financiación pactada entre la Generalitat y el Ejecutivo central.

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"Cataluña no está al servicio de nadie y menos de quien la ha utilizado como arma política y electoral", ha resuelto Moret.

La portavoz de los socialistas catalanes también ha llamado a Junts a "revisar" el camino que ha comenzado a andar y que va "en contra lo que piensa la mayoría de los catalanes".

Ha hecho referencia, en concreto, al apoyo del partido de Carles Puigdemont a la moción impulsada por el PP con la que el Congreso instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

Asimismo, preguntada sobre la 'vía Starmer' que propone Junts, ha reivindicado lo que se está haciendo en esta legislatura gracias a "un buen Gobierno y un buen presidente".

Moret ha participado este sábado en el Comité Federal del PSOE en representación del PSC, que es un partido orgánicamente distinto y no una mera federación del PSOE.

Ha aplaudido "el clima y los mensajes" lanzados por Sánchez y ha indicado que el Comité Federal es "un espacio orgánico absolutamente plural y diverso donde la gente se expresa con libertad". EFE

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