El Prado y el Bellas Artes de Bilbao homenajean al coleccionista y mecenas Plácido Arango

Madrid, 26 jun (EFE).- El Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao se han unido este lunes para rendir homenaje al empresario, coleccionista y mecenas de arte Plácido Arango, a quien el museo bilbaíno ha dedicado la gran exposición de su reapertura tras las obras de ampliación.

Los directores de ambos museos, Miguel Falomir y Miguel Zugaza, respectivamente, han presentado en el auditorio del Prado, y ante los hijos de Arango y de la escultora Cristina Iglesias, ‘La búsqueda del comienzo’, la muestra que ocupará las cinco primeras salas de la ampliación del Bellas Artes de Bilbao el próximo 5 de octubre.

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Como ha explicado Maite Arango, hija del coleccionista, la muestra reunirá “obras que compró, las que donó, de las que se desprendió, las que aún forman parte de su colección personal y las que no pudo conseguir”, que han sido prestadas por museos españoles y extranjeros.

Plácido Arango (México 1931- Madrid 2020) fue uno de los grandes coleccionistas de obras desde Murillo hasta Tápies y uno de los grandes donantes a museos como el Prado, el Bellas Artes de Bilbao o el Bellas Artes de Asturias o el Metropolitan de Nueva York.

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Arango fue presidente del Patronato del Museo del Prado de 2007 al 2012 y, unos años más tarde, donó 26 obras maestras de su colección de arte antiguo que completaban o reforzaban la colección del museo y que se unían a la de 80 grabados de Goya que había donado anteriormente.

El director del Prado ha destacado la “extraordinaria generosidad” de Arango, quien “dio al museo mucho, mucho más de lo que recibió del museo”.

El Bellas Artes de Asturias, tierra natal de sus padres, recibió también la generosidad de Arango con la donación de 33 obras en un momento en que el museo estaba dirigido por Alfonso Palacio, hoy director adjunto de Conservación e Investigación Museo del Prado.

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También el museo de Bilbao fue objeto de la gran generosidad del coleccionista y ha querido homenajear en su reapertura la labor de quienes a lo largo de los años han aportado has un 70% de las obras del museo con sus donaciones y legados.

‘La búsqueda del comienzo’ mostrará de manera rotativa y hasta 2030 buena parte de estas obras a las que se unen piezas del Metropolitan de Nueva York, del San Diego Museum of Art, de la colección privada de la familia Arango, y otras aportaciones de museos de Europa y América.

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Bilbao rinde así un homenaje de alcance internacional a una de las figuras más significativas del coleccionismo contemporáneo, ha explicado Zugaza, quien ha detallado que la muestra incluirá obras de Pedro de Campaña, el Greco, Goya, Fortuny o Zuloaga, y de artistas más modernos como Joan Miró, Jean Dubuffet, Antoni Tàpies o Andy Warhol.

También formarán parte de la exposición esculturas como ‘Bilbao’ de Richard Serra y ‘Homenaje a Calder’ de Chillida.

Al homenaje se han sumado otros grandes donante como Patricia Phelps, quien ha enviado un video en el que asegura que “donar es posible, sencillo y profundamente satisfactorio”. EFE

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