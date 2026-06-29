Detenidos 3 abogados por apropiarse de la herencia de una extranjera fallecida en Málaga

Málaga, 29 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres abogados por la supuesta apropiación de una cuantiosa herencia de una mujer extranjera fallecida, operación que se ha saldado con once personas investigadas además de los arrestados.

La investigación ha determinado que podrían existir más víctimas afectadas por este presunto grupo criminal y que habrían usurpado más de un millón de euros, según ha informado la Guardia Civil este lunes.

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Se les investiga por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta para determinar si hay más víctimas y otros posibles integrantes de este presunto grupo criminal.

Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y el juez ha decretado el ingreso en prisión para dos de ellos. EFE