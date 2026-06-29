Defensa compra excavadoras y remolques por 16 millones para mejorar la repuesta de la UME

Madrid, 29 jun (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo marco para la adquisición de camiones volquete y remolques, tractores de cadenas, excavadoras de cadenas y excavadoras de ruedas destinados a la Unidad Militar de Emergencias (UME), por un importe de más de 16,6 millones de euros.

Estos equipos permiten dar una respuesta eficaz ante incendios forestales y otras emergencias en terrenos complejos, lo que permitirá mejorar significativamente la capacidad operativa y de respuesta de la Unidad Militar de Emergencias.

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De esta manera, según el Ministerio de Defensa este lunes, la UME cumple con su misión de proteger y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 16.623.000 euros y una duración de cuatro años. EFE