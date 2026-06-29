Cerdán se opone a que la Audiencia Nacional asuma las dos causas abiertas de Leire Díez por falta de competencia

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha mostrado contrario a que la Audiencia Nacional (AN) llegue a unificar y asumir las dos causas abiertas contra la exmilitante socialista Leire Díez sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales, al considerar que la competencia corresponde a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se empezó a investigar.

Mediante un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán, que está investigado en la causa de la Audiencia Nacional, se opone a la decisión del juez de la AN Santiago Pedraz de requerir a otro juez, Arturo Zamarriego, que le remita la otra causa, en la que sólo está investigada Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

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Cerdán sostiene que la competencia de la investigación debe permanecer en la Plaza Número 9 del Tribunal de Instancia de Madrid, en Plaza de Castilla, "sin que resulte procedente la inhibición acordada a favor de la Audiencia Nacional".

"Todos los hechos objeto de investigación habrían sido presuntamente cometidos en la Comunidad de Madrid y, en todo caso, guardan relación con organismos y sedes de entes públicos ubicados en dicha comunidad autónoma. Por ello, en modo alguno puede mantenerse la competencia de la Plaza a la que nos dirigimos", argumenta.

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A su juicio, la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, en la que los investigadores sitúan a Cerdán al frente, son "hechos totalmente aislados" y la Audiencia Nacional "en ningún caso puede investigar" el "grupo de gestión de crisis iniciado en el año 2024".

Y señala que "en el improbable caso" de que Pedraz entienda que es competente para seguir con la investigación de la otra pieza, la de presuntas comisiones en contratos públicos, en la que el juez también ubica en el liderazgo del denominado grupo 'Hirurok' a Cerdán, "no lo es para investigar la gestión de la crisis política y judicial".

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Para el exdirigente socialista, las dos piezas tienen objetos diferentes y la de las supuestas maniobras "tiene un ámbito aislado completamente de la pretendida trama relacionada con los hechos de naturaleza económica ocurridos a partir del año 2021", ya que "se centra de forma exclusiva en cuestiones de gestión política y comunicativa, alejada totalmente de cualquier investigación relativa a una posible defraudación económica".