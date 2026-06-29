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CCOO apoya 7.500 peticiones de regularización, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela

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Madrid, 29 jun (EFE).- El sindicato CCOO ha respaldado como entidad colaboradora más de 7.500 expedientes para la regularización extraordinaria de inmigrantes, la mayoría de ellos de personas procedentes de Colombia, Perú y Venezuela.

Del total, casi el 50 % corresponden a mujeres, ha informado la secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, Sofía Castillo, en una rueda de prensa celebrada este lunes en Madrid para hacer balance del proceso cuyo plazo de solicitud acaba mañana, 30 de junio.

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Entre las solicitudes en las que ha colaborado el sindicato también destacan Marruecos y Argelia, aunque en menor proporción, ha precisado Castillo, quien ha subrayado también el "despliegue de recursos humanos y técnicos sin precedentes" puesto en marcha por la organización, con cerca de 200 personas dedicadas al proceso.

El dispositivo ha incluido la puesta a disposición de un número de teléfono y de WhatsApp para poder llegar a personas de más difícil acceso, como los migrantes que viven en asentamientos en Almería o Murcia o las mujeres que trabajan en el servicio doméstico "con jornadas tan intensivas que no tienen ni permiso para poder trasladarse a una oficina".

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De cara a los próximos pasos, la representante del sindicato ha asegurado que CCOO seguirá trabajando para acompañar a las personas migrantes en su formación o de cara a la homologación de sus títulos para "garantizar que puedan acceder a empleos mejor cualificados y con condiciones más dignas".

CCOO ha detectado problemas en el acceso al número de la Seguridad Social y a las citas de toma de huellas para la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), trabas que han puesto en conocimiento del Gobierno y sobre las que el Ejecutivo ya está trabajando a través de los diferentes ministerios.

Preguntada por la huelga convocada para mañana, último día de plazo para las solicitudes, para el personal de Correos en Cataluña, Castillo ha explicado que "se están sentando" para tratar de llegar a un acuerdo y no llegar a la huelga pero que, en cualquier caso, las citas relativas al proceso se han trasladado a otros días.

La secretaria confederal de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO ha mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano por los terremotos ocurridos en el país y, en materia de inmigración ha denunciado "dos cuestiones gravísimas".

Por un lado, la reunión de la Unión Europea con los talibanes en relación al Reglamento de Retornos, que pretende devolver a muchas mujeres "al mismo lugar donde sus vidas corren un peligro real".

Y sobre la orden de devolución a sus países de origen de 85 ocupantes de un cayuco llegado a El Hierro, Castillo se ha preguntado a dónde van a llevar a estas personas, "que en muchos de esos casos son menores", y si se les va a escuchar durante el proceso y garantizar el acceso a una defensa digna. EFE

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