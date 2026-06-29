Baja la cifra de desaparecidos españoles a 138 sin aumentar la de muertos en el terremoto

Madrid, 29 jun (EFE).- La cifra de desaparecidos españoles en los terremotos de Venezuela ha descendido hasta los 138 sin aumentar la de fallecidos, que se sitúa en 17, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha contabilizado también 12 personas de nacionalidad española localizadas bajo los escombros.

Albares ha dado cuenta de este nuevo recuento en una rueda de prensa junto a su homólogo eslovaco en el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país. EFE

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