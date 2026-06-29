Ayuso avisa a los cónsules de que dar la nacionalidad a quien no le pertenece es "ilegal"

Madrid, 29 jun (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este lunes a los cónsules que dar la nacionalidad a quien no le pertenece es "ilegal", en referencia a la denominada ley de nietos, que permitirá a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad española de forma directa sin necesidad de residir en España.

"Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso", ha advertido Díaz Ayuso durante su intervención en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

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La presidenta madrileña ha cargado así contra una norma que, según ha asegurado, hará que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones sea Argentina.

"Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral", ha aseverado.

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Díaz Ayuso también ha criticado la regularización extraordinaria de migrantes, la cual, a su juicio, contribuirá a alterar el censo electoral y colapsará el sistema público.

"El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios para obtener al siguiente escaño", ha dicho.

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En una intervención trufada de críticas y ataques al Gobierno central, la líder popular ha subrayado que la política española "se está desquiciando" y ha afirmado que es la primera vez que en una democracia liberal se "cuestiona" la soberanía del pueblo expresada en las urnas.

Asimismo, ha lamentado que la sociedad esté asistiendo a un proceso de "profunda degradación institucional" que actúa como la "carcoma" y "divide todo".

"Siempre había respeto por las reglas del juego. Votáramos lo que votáramos", ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha reclamado la vuelta de la "convivencia" y ha reivindicado un pasado en el que, en sus palabras, "fuéramos del color que fuéramos siempre teníamos la ambición de mejorar España y pensar en el bien común".

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Ante esta situación, ha ensalzado el trabajo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y su "mirada liberal de la vida", que, ha explicado, sigue en pie pese a las políticas "pueriles, demagogas y sectarias" del Gobierno central.

"España se precipita al vacío", ha sentenciado Díaz Ayuso, quien ha afeado que "vivimos en manos de una gran corrupción política". "Sostiene al uno, pero no respeta nada ni mide las consecuencias para los demás", ha aseverado.

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Ante esta situación, la presidenta ha pedido "no blanquear la situación con palabras vacías" y dar "la mejor versión".

"Toca decir que no a todo aquello que sepamos que destroza, erosiona y degrada", ha esgrimido. EFE