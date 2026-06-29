Aranburu e Izagirre en el Cofidis que buscará un triunfo de etapa en el Tour

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- Los españoles Álex Aranburu e Ion Izagirre han sido incluidos en el Cofidis que tomará parta de la 113ª edición del Tour de Francia que comienza el próximo sábado en Barcelona con una contrarreloj por equipos.

El Cofidis, que llegará al Tour sin presión por la clasificación general, se centrará en buscar victorias de etapa. Para ello, el equipo del norte de Francia contará con tres corredores fundamentales en tres terrenos diferentes: Milan Fretin para meterse en la pelea de los esprints, y los guipuzcoanos Álex Aranburu e Ion Izaguirre para las llegadas propicias para rematadores y la montaña, respectivamente.

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La formación del Cofidis estará compuesta por Álex Aranburu, Ion Izagirre, Milan Fretin, Jenthe Biermans, Piet Allegaert, Benjamin Thomas, Hugo Page y Alex Kirsch. EFE