Agencia Tributaria inicia operación en seis autonomías contra fraude fiscal inmobiliario

Madrid, 29 jun (EFE).- La Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado una operación, denominada 'Insulae', en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario de empresas que prestan servicios de intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades inmobiliarias.

La AEAT ha informado este lunes en un comunicado de que denuncias previas recibidas advertían sobre posibles cobros en efectivo no declarados y otras presuntas irregularidades en las inmobiliarias objeto de esta actuación.

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La operación conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios de la AEAT en 41 locales.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (7), Baleares (1), Canarias (4), Cataluña (5), Madrid (5) y la Comunidad Valenciana (19).

El fraude consistiría en la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente y el cobro también de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que igualmente no se estarían declarando.

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Asimismo, habría cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a viviendas.

La operación 'Insulae' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 170 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera. EFE

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