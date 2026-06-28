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Tuchel: "Kane y Bellingham han tenido un gran impacto y eso es lo que necesitamos"

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East Rutherford (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este sábado que Jude Bellingham y Harry Kane tuvieron un "gran impacto" en la victoria por 2-0 sobre Panamá.

"Es lo que el equipo necesita y la razón por la que nuestras expectativas son altas", matizó.

"Han tenido un gran impacto, especialmente en la segunda mitad. Es lo que necesitamos, es lo que esperamos y la razón por la cual nuestras expectativas son altas", dijo el técnico alemán en rueda de prensa tras la victoria, que colocó al combinado inglés como primera del grupo L para avanzar a dieciseisavos de final.

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Tuchel dijo que Panamá es un equipo difícil de controlar, especialmente en sus contraataques.

"Fuimos muy agresivos, en líneas generales lo hicimos bien, merecimos ganar, pero fue una dura faena", agregó.

El primer partido (contra Croacia) fue más abierto y el segundo (contra Ghana) más físico. Hoy hicimos lo que teníamos que hacer en un encuentro duro, ante un rival físico, difícil de batir. Pero encontramos la manera de ganar y ahora lo importante es seguir adelate, confiar en el proceso", dijo.

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Sobre Bellingham, que marcó el segundo gol en lo que va del torneo, dio una asistencia y fue nombrado el mejor jugador del partido, dijo que está "encantado de verle en este estado de forma".

"Todos cumplieron su cometido, y Jude fue una pieza clave", señaló.

En cuanto a Harry Kane, que hoy superó a Gary Lineker como máximo goleador de la historia de Inglaterra en los Mundiales tras anotar el segundo tanto para lograr el gol número 11 en su cuenta particular en Copas del Mundo, destacó que es "un gran compañero de equipo respetado por todos".

"Es fantástico, todos estamos muy contentos por Harry. Ha tenido la oportunidad de lograr este récord hoy y lo importante es que está en un gran estado físico y mental", puntualizó. EFE

(foto)

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