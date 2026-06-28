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Pedraz prosigue la ronda de interrogatorios del caso Leire con la empresaria Carmen Pano

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Madrid, 28 jun (EFE).- El juez Santiago Pedraz prosigue el lunes la ronda de interrogatorios en el caso Leire, iniciada esta semana, con la toma de declaración como testigo a la empresaria Carmen Pano, conocida por haber afirmado que llevó 90.000 euros al PSOE y que ha denunciado ser víctima de un intento de soborno para evitar que lo ratificara en los tribunales.

El magistrado de la Audiencia Nacional solo ha señalado comparecencias para este próximo lunes, en el que está prevista la declaración de cuatro testigos, y no será hasta la semana siguiente cuando continúe con más interrogatorios, entre ellos el de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada como testigo el 10 de julio.

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Pano ha sido llamada tras declarar ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la abogada defensora de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada como investigada por estos hechos el 14 de julio, le ofreció 50.000 euros si cambiaba su versión sobre el dinero en metálico que ha asegurado haber llevado a la sede central del PSOE.

Otro de los testigos citados el lunes es Álvaro Gallego, el conductor que la trasladó hasta las inmediaciones de la calle Ferraz y al que también le habrían ofrecido dinero para no apoyar la versión de Carmen Pano, extremos todos ellos que la abogada Leticia de la Hoz negó en un comunicado.

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El mismo día ha sido también llamada a testificar la mujer de Jaén que promovió un procedimiento judicial contra el fiscal anticorrupción José Grinda y a la que Leire Díez habría apoyado haciendo gestiones para conseguirle un trabajo en su localidad.

Según consta en conversaciones intervenidas a la exmilitante socialista que recoge la UCO en sus atestados, esta la mujer le comentó que la habían vuelto a llamar para trabajar a lo que Leire Díez contestó que "Juan Fran (había) sido obediente". EFE

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