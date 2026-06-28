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Ouahbi dice que Marruecos llega en un buen momento para jugar con Países Bajos

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Monterrey (México), 28 jun (EFE).- El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dijo hoy que su equipo llega bien preparado para enfrentar este lunes a Países Bajos en el Mundial, aunque reconoció que será un partido muy difícil.

"Tengo confianza en mi equipo y en lo que han mostrado los futbolistas en los entrenamientos; Países Bajos posee un perfil diferente al de nuestros anteriores rivales, pero vamos a seguir fieles a nuestro estilo y a adaptarnos a los problemas que se puedan presentar", dijo el estratega en una rueda de prensa.

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En uno de los juegos más esperados de la ronda de los 32 mejores del Mundial, Marruecos, sexto del ránking de la FIFA, buscará eliminar este lunes en Monterrey a los neerlandeses, séptimos.

Ouahbi calificó como motivación mayor portar la camiseta de Marruecos y prometió que darán todo por la victoria como forma de agradecer a la gente que apoya en su país y a quienes se trasladaron a Estados Unidos y México para alentarlos.

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"Ojalá podamos ofrecerles un partidazo para que estén orgullosos de su selección", agregó.

A una pregunta acerca del delantero Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, el entrenador aceptó que tiene margen de crecimiento y que será una de las piezas fundamentales en el ataque.

"Nos ha dado dos goles decisivos en momentos clave, este lunes veremos una mejor versión aún de él; es del tipo de futbolistas que están presentes cuando más hace falta", añadió.

Aunque el partido será a las 19.00 hora local (01.00 GMT), cuando la temperatura en Monterrey estará más baja que al mediodía, Ouahbi señaló que el calor será un problema para los dos equipos.

"La temperatura puede jugar a favor y en contra, muchos de mis futbolistas juegan en Europa. Será algo difícil para ambos equipos", dijo.

Marruecos empató con Brasil 1-1; ganó a Escocia por 1-0 y a Haití, por 4-2, con lo cual se clasificó en el segundo lugar del grupo C. Países Bajos ganó el F, al empatar 2-2 con Japón, golear a Suecia por 5-1 y superar a Túnez por 3-1.

Ouahbi recordó que estaba cerca de cumplir 10 años cuando Marruecos ganó su grupo en Monterrey en el Mundial de 1986 y, en esa misma ciudad, fue superado 1-0 por Alemania en octavos de final.

"Me acuerdo con nostalgia de aquel partido; ahora queremos llegar más lejos que entonces", comentó, luego de agradecer el cariño recibido en la ciudad del norte mexicano, donde la gente ha mostrado simpatía por sus jugadores. EFE

(fotos)

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