Ouahbi dice que Marruecos llega en un buen momento para jugar con Países Bajos

Monterrey (México), 28 jun (EFE).- El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dijo hoy que su equipo llega bien preparado para enfrentar este lunes a Países Bajos en el Mundial, aunque reconoció que será un partido muy difícil.

"Tengo confianza en mi equipo y en lo que han mostrado los futbolistas en los entrenamientos; Países Bajos posee un perfil diferente al de nuestros anteriores rivales, pero vamos a seguir fieles a nuestro estilo y a adaptarnos a los problemas que se puedan presentar", dijo el estratega en una rueda de prensa.

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En uno de los juegos más esperados de la ronda de los 32 mejores del Mundial, Marruecos, sexto del ránking de la FIFA, buscará eliminar este lunes en Monterrey a los neerlandeses, séptimos.

Ouahbi calificó como motivación mayor portar la camiseta de Marruecos y prometió que darán todo por la victoria como forma de agradecer a la gente que apoya en su país y a quienes se trasladaron a Estados Unidos y México para alentarlos.

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"Ojalá podamos ofrecerles un partidazo para que estén orgullosos de su selección", agregó.

A una pregunta acerca del delantero Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, el entrenador aceptó que tiene margen de crecimiento y que será una de las piezas fundamentales en el ataque.

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"Nos ha dado dos goles decisivos en momentos clave, este lunes veremos una mejor versión aún de él; es del tipo de futbolistas que están presentes cuando más hace falta", añadió.

Aunque el partido será a las 19.00 hora local (01.00 GMT), cuando la temperatura en Monterrey estará más baja que al mediodía, Ouahbi señaló que el calor será un problema para los dos equipos.

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"La temperatura puede jugar a favor y en contra, muchos de mis futbolistas juegan en Europa. Será algo difícil para ambos equipos", dijo.

Marruecos empató con Brasil 1-1; ganó a Escocia por 1-0 y a Haití, por 4-2, con lo cual se clasificó en el segundo lugar del grupo C. Países Bajos ganó el F, al empatar 2-2 con Japón, golear a Suecia por 5-1 y superar a Túnez por 3-1.

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Ouahbi recordó que estaba cerca de cumplir 10 años cuando Marruecos ganó su grupo en Monterrey en el Mundial de 1986 y, en esa misma ciudad, fue superado 1-0 por Alemania en octavos de final.

"Me acuerdo con nostalgia de aquel partido; ahora queremos llegar más lejos que entonces", comentó, luego de agradecer el cariño recibido en la ciudad del norte mexicano, donde la gente ha mostrado simpatía por sus jugadores. EFE

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