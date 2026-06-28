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Las Guerreras de la Arena se cuelgan la medalla de bronce

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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- La selección española femenina de balonmano playa regresó a un podio mundialista cuatro después, tras colgarse la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Croacia al imponerse este domingo por 2-0 (21-20 y 25-16) a Brasil en la final de consolación.

Todavía dolidas por la derrota encajada en las semifinales ante Argentina en la tanda de 'shoot-outs', las Guerreras de la Arena salieron dispuestas a resarcirse y apenas cumplidos los primeros cuatro minutos de la primera manga ya doblaban a Brasil en el marcador (12-6).

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Un simple espejismo ya que la selección brasileña, el conjunto más laureado de la competición con tres oros, una plata y tres bronces, igualó la contienda (16-16) a tres minutos para el final de la primera manga.

Igualdad que se encargó de romper Inoa Lucio que situó a España a falta de menos de un minuto con una ventaja de tres puntos (21-18) que el equipo sudamericano ya no pudo enjugar como reflejó el definitivo 21-20.

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Un desenlace que pareció dar a las de Juan Pablo Morillo en el segundo parcial en el que las Guerreras de la Arena, lideradas por Patricia Encinas, elegida mejor portera del Campeonato, y Jimena Laguna, que cerró el choque con 14 puntos, se impusieron por 25-16.

Una medalla que no pudieron emular los Hispanos de la Arena que tuvieron que conformarse con la quinta posición tras vencer este domingo por 2-1 (16-21, 23-20 y 9-8) a Portugal en un choque que se resolvió a favor del equipo español en la tanda de 'shoot-outs'.EFE

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