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'La Odisea', el gran libro de aventuras del mundo occidental, regresa este verano

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Magdalena Tsanis

Madrid, 28 jun (EFE).- El estreno mundial, el próximo 17 de julio, de 'La Odisea' de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y un clásico en las lecturas veraniegas.

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"Es el relato de aventuras más rico en matices y en personajes del mundo occidental y el más vivo", ha dicho a EFE el escritor, filólogo, helenista y académico de la RAE Carlos García Gual, autor de la traducción moderna de referencia, que ahora reedita Alianza Editorial.

Monstruos que acechan en la oscuridad, islas donde el tiempo se detiene, el canto hipnótico de las sirenas o el capricho de los dioses ponen a prueba el espíritu indomable y la voluntad del héroe en su viaje de regreso a Ítaca tras la caída de Troya, mientras Penélope espera y se libra de pretendientes.

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Ningún personaje literario occidental es tan recurrente como Odiseo, más conocido por su nombre latino, Ulises, señala el escritor en el prólogo del libro, revisitado por Píndaro, Sófocles y Eurípides; por Horacio, Virgilio y Séneca; Dante, Calderón y Shakespeare, o por Goethe, Joyce y Wallace Stevens.

"Los griegos son fáciles de entender y traducir", sostiene García Gual, quien hace hincapié en la vigencia de este texto fundacional de la narrativa occidental. Mucho más moderna que la 'Ilíada', la 'Odisea' es en origen un poema épico, pero tiene un fuerte componente novelesco y una parte narrada en primera persona.

Odiseo/Ulises es también un héroe más moderno, aventurero y curioso que el guerrero de la 'Ilíada'. Se enfrenta a un mundo distinto, fabuloso, con el cíclope Polifemo, las sirenas o el mundo de los muertos. "No es un mundo que pueda enfrentar como guerrero, sino como personaje imaginativo", ha dicho el traductor.

Además, es un hombre que no triunfa gracias a las armas sino a su inteligencia y a su capacidad narrativa y de seducción. "Es un personaje de mucho mayor relieve humano que los héroes antiguos", ha puntualizado.

Entre los libros que se publican estos días destaca también la 'Odisea' de Stephen Fry, guionista, dramaturgo y actor conocido por películas como 'Los amigos de Peter' o 'Gosford Park'. Publicado por Anagrama, es el cuarto y último libro de su serie sobre los grandes relatos griegos. Fry reinterpreta el relato homérico con una visión plural y desidealizada y una crítica mordaz a las concesiones que históricamente se han hecho a la figura del héroe masculino.

El legendario dibujante italiano Milo Manara revisita el poema épico desde la perspectiva de Telémaco, el hijo que creció en ausencia de su padre. Considerado uno de los grandes maestros del cómic europeo, Manara convierte la 'Odisea' (Lumen) en una obra visual que busca dialogar con el presente y que narra las hazañas de Ulises por los labios del centauro Quirón.

En 'La Odisea, la realidad tras el mito' (Almuzara), Alfonso Mañas bucea en la historia de Ulises y en las fábulas y ficciones que pudieron inspirar a Homero, pero también en la historia, la arqueología y la filología para aventurar lo que hay más allá del mito y cómo era ese mundo del siglo XII a.C., donde no existía el dinero, ni la escritura, ni la democracia.

Más allá de aventuras y fantasías, la Odisea es el relato de un hombre perdido entre mares desconocidos que se enfrenta a su propia fragilidad y que quiere regresar a su hogar. Esa perspectiva del viaje interior ha dado pie a lecturas desde el punto de vista de la psicología o la autoayuda.

Con una mirada divulgativa y reflexiva, J. P. Graham recoge en 'El viaje de Ulises' (Roca) las enseñanzas del mito homérico para el autoconocimiento, para enfrentarse al miedo, resistir la tentación y aprender a empezar de nuevo.

Y en 'Mentalidad Odisea' (Kitaeru), la psicóloga clínica y experta en el mundo clásico Sam Akbar explica "las siete lecciones esenciales" de 'La Odisea' para encontrar "fuerza interior para afrontar el dolor y los reveses con sabiduría".

La película de Nolan es una superproducción con un reparto lleno de estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattison, Zendaya o Charlize Theron.

Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, ha sido rodada íntegramente con cámaras Imax de ultra alta resolución, con película de 65 mm, en escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia.

Por otro lado, en abril pasado se anunció una próxima película musical de animación basada en 'La Odisea', de la mano del productor Jerry Bruckheimer ('Top Gun', 'Piratas del Caribe') y de Jorge Rivera-Herrans, creador de 'Epic, el musical', una saga cantada que se hizo viral a través de las redes sociales. EFE

(foto)

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